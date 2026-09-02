El productor y músico Abraham Isaac Quintanilla III, conocido como A.B. Quintanilla, confirmó que interpuso una demanda contra su hermana, Suzette Quintanilla.

Tras los rumores sobre la batalla legal que inició recientemente dentro de la familia de Selena, el creador del grupo Kumbia Kings explicó que decidió tomar acciones legales hace varios meses después de guardar en silencio por años.

“Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que enfrentar una situación como esta. Hay cosas que he descubierto y vivido durante este proceso que me han dejado profundamente impactado. Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esa magnitud”, dice el comunicado de A.B. Quintanilla.

“No ha sido fácil llegar hasta aquí”, continúa.

“Quienes me conocen saben que siempre he sido una persona directa, transparente y honesta. Durante años preferí guardar muchas cosas para mí. Pero llega un momento en el que permanecer en silencio deja de ser una opción”, cita.

El bajista no ofreció mayores detalles sobre las expectativas y el objetivo que busca con la demanda que, según él, también involucra a su padre, Abraham Quintanilla, quien falleció el 13 de diciembre de 2025 a los 86 años de edad.