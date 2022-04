La presentadora y modelo, Bebé Maldonado, anunció esta noche a través de un vídeo en su cuenta de Instagram, su salida de la emisora radial Salsoul, luego que renunciara la pasada semana al programa Jesse & Bebé, que se transmitía de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

“No es fácil para mí, aparte de ser mi trabajo por muchos años, hay muchos sentimientos envueltos, enseñanzas, experiencia, pero, sobre todo, mucho, mucho respeto”, manifestó visiblemente afectada la también empresaria al inicio del vídeo.

“He tomado la difícil decisión de no continuar laborando en Salsoul. El pasado jueves 14 de abril fue mi último día en el programa Jesse & Bebé”, indicó.

“No tuve el temple para despedirme al aire. Muchos saben que yo soy de las que, si cae la primera lágrima, no me puedo contener. Por esa razón me tomé unos días y aquí estoy. Soy guapa, pero al momento de la verdad, flaqueo un poco”, expresó.

Bebé, quien no especificó la razón de su salida, agradeció a la gerencia de Uno Radio Group, al personal de ventas de la emisora, colaboradores y al público por el respaldo recibido a través de los 11 años que estuvo en las ondas radiales de Salsoul.

También tuvo palabras de agradecimientos para su compañero radial, Jesse Calderón, a quién llamó “un espectáculo de ser humano, mi consejero, mi cómplice y mentor en lo profesional y muchas veces en lo personal”.