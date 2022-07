Becky G y su éxito “Mayores” no sólo ha generado muchos memes desde que se estrenó la canción hace cinco años, también ha traído consigo polémica y hasta la opinión de la abuelita de la cantante.

La cantante de 25 años contó en el canal de YouTube “La Cotorrisa” un divertido momento que vivió con su abuelita, cuando ésta se enteró que tenía novio y que, en efecto, “era un hombre mayor”.

Aunque el futbolista Sebastián Lletget, de 29 años, solo le lleva cuatro a la cantante, ella misma reconoce que él se ve más grande, por lo que a su abuelita le tomó por sorpresa la noticia de que su pequeña nieta ya tenía novio.

“Empecé a salir con mi novio Sebas, que sí parece más mayor que yo, solamente me lleva como cuatro años”, dijo.

Becky contó que su abuela se enteró de la noticia por televisión, así que no solo fue el hecho de aceptar que su nieta ya había crecido, sino que le tocó ver a Lletget sin camisa, pues en televisión pasaron fotos de él luciendo su ejercitado cuerpo.

“En las noticias de la mañana, mi abuelita me llamó y estaba como ‘oh my God, mija, vi fotos, ¿cómo que estás con un hombre?’ y yo ‘sí lita, a mí me gustan mayores’; y es que en las noticias lo estaban mostrando fotos de él sin camisa, y yo así de ‘sí, sí me gustan mayores’”, bromeó la intérprete de “Fulanito”.

Becky G reconoció que sí hubo un doble sentido en una de las frases de la pegajosa canción, sin embargo, lo realmente importante es que las mujeres externen sus deseos de cómo buscan a su pareja.