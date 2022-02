La noche de este martes, la cantante Belinda reapareció en redes sociales, luego de terminar su relación sentimental y su compromiso con Christian Nodal.

A través de Twitter, la cantante mexicana agradeció a sus fans por el apoyo recibido.

“Quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, expresó haber tenido días difíciles, ante la ruptura con el cantante de regional mexicano. “Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…”.

Ante ello, pidió respeto “hacia los demás” y aseveró que comienza una nueva etapa en su vida. “Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”, se lee en el tuit.

Finalmente, en otro tuit, la actriz aseguró haber cerrado un ciclo, por ello, citó una frase de la escritora francesa, Simone De Beauvoir.

Cierro este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”. - Simone De Beauvoir”, concluyó.

Nodal anuncia fin de relación

El cantante Christian Nodal anunció el pasado sábado, en su cuenta personal y certificada de Instagram, el fin de su relación sentimental y su compromiso con la cantante Belinda.

En un mensaje en sus stories, el también cantante escribió “quiero compartir que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”.

Dijo además que no hablará más del tema.

Se supo que iniciaron su noviazgo en julio de 2020 y su compromiso en mayo de 2021.

Posible razón de su rompimiento

Al parecer Nodal tiene un temperamento un poco fuerte y lo demostró en diciembre pasado, cuando él, Belinda y unos amigos salieron a cenar al restaurante favorito de la cantante en Los Ángeles, California, en dicho lugar le jugaron una broma al intérprete de Botella tras botella, al decir que era su cumpleaños y comenzar a hacer ruido con platos y cubiertos y a cantarle Las mañanitas, Nodal se puso serio y aventó el brazo de su prometida para que parara.

Uno de los testigos de esta escena dijo que Belinda trato de explicarle que era una broma, pero él respondió que no le gustaban esa clase de cosas, haciendo sentir mal a Belinda e incomodando a sus acompañantes, que decidieron abandonar el lugar 20 minutos después del incidente.

Otro desplante de este tipo se dio el pasado mes de enero, cuando Belinda le preparó una lujosa fiesta de cumpleaños a Nodal. En el momento en que el cantante llega al lugar y lo sorprenden con esta celebración, agradece a su novia por el detalle y la abraza, pero en lugar de darle un beso en la boca como Beli esperaba, él lo hace en la frente y la mejilla, como se mostró en un video, entonces la hipótesis de que había problemas entre ellos tomó más fuerza.