Hace casi ocho meses que Ben Affleck y Jennifer Lopez decidieron divorciarse. Sin embargo, y a pesar de lo mucho que se comentó el tema, ninguno de los dos reveló detalles del fin de la relación. En una reciente entrevista para la portada de abril de la revista GQ, Affleck (52) habló por primera vez de su divorcio y descartó la idea de que fuera un drama.

“La gente quiere buscar razones profundas o alguna intriga, pero la verdad es mucho más sencillo de lo que se imagina”, dijo.

“No hay escándalo, ni telenovela. No hay una gran historia detrás, solo dos personas tratando de encontrar su camino en la vida y en sus relaciones, como todos”, agregó. “La verdad es que, cuando hablas con alguien, lo primero que te dice es: ‘Ey, ¿qué pasó? Bueno, no hay un: ‘Esto es lo que pasó‘”, prosiguió la estrella.

“Es solo una historia sobre gente que intenta resolver su vida y sus relaciones de la forma en que todos lo hacemos normalmente”, expresó. Además, el actor afirmó que a medida que “envejece” se da cuenta que “no hay un: ‘fulano hizo esto’, o ‘este fue el gran acontecimiento’”.

Según el protagonista de “Batman v Superman: El amanecer de la justicia,” todo “suena más como una sesión de terapia de pareja; no es tan interesante”. “Por un lado, empiezas a decir: ‘ok, está claro que esta persona tiene estos problemas. Es evidente que tienen problemas’. Y la razón por la que no quiero compartirlos es porque me da vergüenza. Me siento vulnerable”, explicó el guionista y actor de “En busca del destino”. Affleck también explicó por qué decidió participar en el documental que hizo JLo en 2024 “The Greatest Love Story Never Told” que narra su matrimonio.

Sobre este manifestó: “Parte de lo que pensé fue: ‘Si voy a participar en esto, quiero intentar hacerlo de una forma honesta y de una forma que sea interesante’. Porque pensé que era un examen interesante de afrontar”, aseguró. Sin embargo, el intérprete elogió a Lopez y dijo que era una persona que ha “manejado la fama con más habilidad y destreza que yo”, y agregó: “Mi temperamento es ser un poco más reservado y privado que el suyo”.

El actor también le dijo a la revista que cree que “es importante decir que el documental no fue la causa de la fractura en la relación”. En el documental, el director de “Air: la historia detrás del logo”, comparó su matrimonio con la vida en el mar.

“No te casas con un capitán de barco para luego decir: ‘No me gusta estar en el agua’. Tienes que aceptar lo que sabías desde el principio en cualquier relación”, dijo. Sin embargo, aclaró que esa diferencia no fue la causa de su separación. “No es que puedas ver el documental y decir: ‘Ahora entiendo por qué se separaron’”.

“Hay una tendencia a mirar las rupturas y querer identificar las causas profundas o algo así”, continuó. “Pero honestamente… La verdad es mucho más cotidiana de lo que probablemente la gente creería o de lo que sería interesante”, dijo después.

El actor también reflexionó sobre las diferencias en su relación. “Como en cualquier pareja, no siempre se tiene la misma actitud ante ciertas cosas”, comentó. “Pensé: ‘Esto es interesante, ¿cómo conciliamos estas diferencias?‘. Porque quiero y apoyo a esta persona, creo en ella, es increíble, y quiero que la gente lo vea”.

Sobre su vida privada, Affleck explicó que no le molesta hablar un poco de ella, siempre que se transmitan sus verdaderos sentimientos e intenciones. “Espero haber dejado claro que respeto mucho a Jennifer”, aseguró.

Asimismo, señaló que entiende la curiosidad sobre las diferencias entre ellos, pero enfatizó que no tiene “nada más que respeto” por su exesposa.

Cabe recordar que Affleck y Lopez fueron novios en su juventud, pero cuando se separaron ambos rehicieron sus vidas y formaron familias.

La vida volvió a encontrarlos en 2021 y decidieron darse una segunda oportunidad para el amor, casi dos décadas después de su primer compromiso en 2002, el cual terminaron en 2003.

En julio de 2022, se casaron en dos ceremonias, una en Las Vegas y otra en Georgia. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta junio del año pasado, cuando empezaron a surgir rumores de crisis luego de que pusieran en venta su mansión de Beverly Hills.

Lopez solicitó el divorcio en agosto de 2024 y este se hizo oficial en enero. Según una fuente cercana a la pareja a la que accedió la revista People, eran demasiadas las diferencias entre ambos: mientras ella es “muy pública y más sociable, él es más introvertido y está feliz de pasar tiempo en casa”.

En octubre, la cantante también habló sobre la separación y aseguró que no se arrepiente de su historia con Affleck.

“Eso no significa que no me haya destrozado casi por completo”, confesó. “Pero ahora, mirando hacia atrás, pienso: ‘Era exactamente lo que necesitaba’”.

Hoy en día están oficialmente divorciados y listos para seguir adelante, aunque el vínculo que formaron los hijos de ambos los mantiene unidos.