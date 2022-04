El actor británico Benedict Cumberbatch albergará a una familia de refugiados ucranianos en su casa en Londres, luego de que él y su esposa se inscribieron en el plan “Home for Ukraine” para acoger a quienes han abandonado a ese país en guerra. Así lo confirmó el actor a Sky News, detallando que la familia a la que albergará ya logró salir de Ucrania, pero aún no llega a su casa porque están recibiendo atención médica.

“Lograron salir de Ucrania. Estoy monitoreando su progreso todos los días. Lamentablemente, se están sometiendo a algún tratamiento médico. Decir algo más sobre eso sería una invasión de su privacidad, y sobre cuándo vienen y cómo se maneja eso, invadiría la mía”, comentó el actor.

Dijo que “quiero darles algo de estabilidad después de la agitación que han experimentado, y eso es dentro de mi casa”. Cumberbatch señaló que también está ayudando a otros refugiados a cubrir el costo de su vivienda en el Reino Unido. “He estado tratando de ayudar financieramente con eso en un par de casos”, indicó el actor, quien también instó a más personas a sumarse a la iniciativa.

El intérprete, quien recientemente fue nominado a los Oscar por su actuación en “El poder del perro”, protagoniza “Doctor Strange in the Multiverse of Madness “, que se estrenará la próxima semana en los cines de todo el mundo.