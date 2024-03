Bruno Mars habrá hecho un sueño realidad al ganarse un contrato de residencia multianual con MGM Resorts International en el 2016, donde iba a tener la oportunidad de presentarse en vivo en el hotel Park MGM en Las Vegas, así como tener su propia “suite” durante la vigencia de este acuerdo

Sin embargo, este relación se encuentra en una etapa difícil dado que el cantante se encuentra bien embrolla’o con la gigante de casinos, reportó el portal NewsNation.

Según el medio digital, la megaestrella detrás de éxitos como “24K Magic” y “The Lazy Song” podría estar debiendo alrededor de $50 millones por sus jugadas.

“Básicamente, [MGM] es su dueño. Él gana $90 millones de dólares al año por el contrato que hizo con el casino, pero luego tiene que pagar su deuda”, destacó dicha afirmando que el cantante solo gana $1.5 millones de dólares por noche después de impuestos.

Sin embargo, MGM está redoblando su inversión con Peter Hernández, nombre de pila del artista, dado que este contrato incluyó la creación de “The Pinky Ring”, un salón de cócteles ubicado en los adentros del Bellagio Resort. Además, el medio antes mencionado también destacó que otro proyecto, que no ha sido nombrado, se encuentra en producción.

En una entrevista del año 2013 con la revista GQ, este habló sobre sus comienzos con las apuestas que realizaba cuando frecuentaba un casino de Los Ángeles mucho antes de encontrar el estrellato, incluso, este indicó que su primera visita a un casino fue cuando solo tenía 19 años.

“Recuerdo mi primera apuesta, me temblaba la mano, y un tipo me llamó la atención y me avergonzó”, dijo en ese entonces, al tiempo que reconoció perder $100 que no podía perder. “Tienes que perder. Hay que perder para ganar, para entender”, agregó.

Hasta el momento, Mars se encuentra preparándose para presentarse en “La ciudad del pecado” en mayo con la banda Silk Sonic, grupo que formó en marzo de 2021 con el cantante Anderson Paak.