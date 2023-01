La exreina de belleza boricua, Dayanara Torres, celebró el triunfo de su hijo, Christian Muñiz Torres, quien debutó como artista de cómics con el lanzamiento de la cuarta edición de “La Borinqueña”, producto del escritor y creador Edgardo Miranda Rodríguez.

En sus redes sociales, la Miss Universe 1993 compartió que su retoño logró lanzar un diseño del nuevo superhéroe, “Oro, el Coquí Dorado”, y le dedicó un mensaje de orgullo. Según la cuenta oficial de “La Borinqueña” en Instagram, “Oro” se integrará al universo de la superheroína Marisol Ríos de la Luz, quien adquirio sus poderes en un viaje a la Isla del Encanto.

Además, la publicación adelantó que “Oro” contará con su propia historia pronto.

“2023 Me sigue Sorprendiendo. Mi hermoso y talentoso Cristian está haciendo su debut como comic book artist 🧑🏻‍🎨! With a new 🇵🇷 Puertorican Hero:✨ Oro, el Coquí Dorado ✨Viste papito, hard work, dedication, consistency y perseverancia pays off!!! I’m beyond Proud of you... tu talento nos sigue impresionado...! Esto era meant to be! Y no podía ser más perfecto pq doy Fe de tu amor y orgullo por ser 🇵🇷 y nuestra gente!!! Que viva PUERTO RICO! Y nuestro Coqui!✨”, expresó la beldad de su hijo, quien es fruto de su pasada relación con el cantante Marc Anthony.

Asimismo, Torres agradeció a Miranda Rodríguez por la oportunidad que le concedió al joven artista.