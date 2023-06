Bill Murray se convirtió recientemente en una de las celebridades más mencionadas por los portales británicos. Esta vez, el motivo no tiene absolutamente nada que ver con un hito artístico o con alguna queja de sus compañeras de elenco. Lo que lo llevó a las portadas de los portales y revistas del corazón es su nuevo romance con la cantante Kelis, 30 años menor.

“La cantante Kelis, de 43 años, está saliendo con un comediante de 72 años, un año después de la muerte de su esposo Mike Mora”, informó este jueves Daily Mail. El medio británico revela, además, que según sus fuentes, los artistas “han estado acercándose por un tiempo” después de haberse conocido en los Estados Unidos. Aquel primer encuentro se produjo en 2022, un tiempo después del fallecimiento del esposo de la cantante debido a un cáncer de estómago, a los 37 años.

Distintos medios consignan, además, que el último fin de semana, el actor -que se encuentra en Londres filmando la secuela de “Los Cazafantasmas”- estuvo presente en algunos de los shows que su novia brindó. Según The US Sun, además, él fue a escucharla cantar varias veces antes de ser visto por la prensa al costado del escenario del festival de rock Mighty Hoopla, en el sur de Londres. Según le informó a aquel medio alguien muy allegado a la flamante pareja, los rumores sobre un posible romance comenzaron a sonar dentro de la industria del entretenimiento luego de aquel primer encuentro en los Estados Unidos.

“Ahora se están reuniendo en Londres mientras ambos están aquí”, asegura la fuente. Y agrega: “Claramente se han llevado bien. Ambos fueron vistos en el mismo hotel”. Aquella misma fuente hizo hincapié en el dolor que le causó al actor la muerte de su exesposa, Jennifer Butler, de quien se divorció en 2008. La mujer, fallecida en 2021, es la madre los cuatro hijos del actor: Caleb, de 30 años, Jackson, de 27, Cooper, de 26, y Lincoln, de 22.

Kelis, a su vez, tuvo a su primer hijo, Knight, fruto de su relación con su exesposo, Nas, en julio de 2009. Luego llegarían los dos menores, Shepherd, de 8 años, y Galilee, de 2, hijos, también, del fallecido Mike Mora.

Los medios internacionales que cubrieron el romance aseguran que, justamente, el hecho de que los dos estuviesen atravesando un doloroso duelo los acercó aún más. “Sea lo que sea lo que los ha unido, y por improbable que parezca, ambos están solteros y se divierten a pesar de la gran diferencia de edad”, sostuvo The US Sun. Murray, en el centro de la polémica.

En octubre de 2022 el nombre del actor también trepó a los principales titulares de los medios británicos. En aquel momento, la actriz Geena Davis contó su mala experiencia en el set con Bill Murray, en un film que compartieron en los ‘90, en una revelación que puso al famoso actor en el centro de la polémica. Todo ocurrió cuando los actores estaban protagonizando la comedia criminal “No tengo cambio” (1990), película codirigida por Murray y Howard Franklin.

Según la actriz, su mala experiencia comenzó en una primera e incómoda reunión que tuvo con su compañero en la suite de un hotel y luego, continuó durante el rodaje cuando este le gritó repetidamente frente a todo el equipo de trabajo. “Le presentan a Murray en una suite de hotel, donde Murray la saluda con algo llamado The Thumper, un dispositivo de masaje que insiste en usar con ella, a pesar de su insistente negación. Más tarde, mientras están rodando en el lugar, Murray busca a Davis en su camarín mientras ella estaba esperando su vestuario, y comienza a gritarle por llegar tarde. Continúa gritándole mientras se apresura al set e incluso cuando llega allí, frente a cientos de actores, equipo y gente que pasaba por allí”, resumía The Times UK mientras la propia víctima confirmaba la situación.

“Eso fue malo. La forma en que se comportó en la primera reunión... Debería haberme ido o haberme defendido profundamente, en cuyo caso no habría obtenido el papel. Podría haber evitado ese trato si hubiera sabido cómo reaccionar o qué hacer durante la audición. Pero, ya sabes, yo era tan poco conflictiva que simplemente no lo hice”, confesó la actriz.

Davis no es la única actriz que tiene un mal recuerdo del actor. La actriz Lucy Liu reveló en un episodio del podcast Asian Enough de Los Angeles Times que Murray la insultó en el set de “Los ángeles de Charlie”. “Mientras rodamos la escena, Bill comienza a lanzar insultos y no entraré en detalles, pero siguió y siguió”, dijo la estrella en ese momento. A diferencia de Davis, Lucy sí reaccionó en el momento: “No iba a quedarme sentada allí y aceptarlo. Entonces, sí, me defendí y no me arrepiento. Porque no importa qué tan bajo en el tótem estés o de dónde vengas, no hay necesidad de ser condescendiente o menospreciar a otras personas. Y no me retiraría, y tampoco debería haberlo hecho”, confesó.