El modelo Jomar Rosa Malavé, representante de Puerto Rico en Mister International 2026, se encuentra entre los favoritos para ganar el conocido concurso de belleza que se celebrará este sábado, 26 de septiembre, en Tailandia.

Tras la competencia preliminar y la entrevista con el jurado, el boricua destacó entre más de 50 candidatos por su elegancia, seguridad y proyección, posicionándose en el top de las principales páginas de missiólogos del mundo.

El joven adjunteño ganó mayor popularidad y viralidad en las redes sociales tras la competencia de trajes típicos en la que lució un atuendo alusivo a la leyenda de la “Garita del Diablo” en el Viejo San Juan, confeccionado por Christopher Santana.

Rosa Malavé expresó sentirse feliz y agradecido por el apoyo recibido en el país asiático y de la comunidad puertorriqueña.

Por su parte, la organización Mister Beauty International Puerto Rico celebra su desempeño y asegura que la ardua preparación de Jomar para esta competencia valdrá la pena.

La final será transmitida a las 8:00am hora de Puerto Rico por las páginas oficiales de Mister International en Facebook y YouTube.