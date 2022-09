Desde hace tres décadas, Brad Pitt ocupa los primeros puestos en las encuestas que intentan dar con el hombre más atractivo del mundo del espectáculo. Quizá por eso, ahora fue él quien dio su veredicto. Y si bien no se animó a mencionar a uno solo de sus colegas, sorprendió con sus respuestas.

Todo surgió como un juego, propuesto por la revista ‘Vogue’ en medio de una entrevista. El cuestionario contenía una pregunta que descolocó al protagonista de ‘Seven’, pero igual se prestó al juego y respondió sin dudar.

“¿Quién es el hombre más atractivo del mundo del pasado y del presente? Ya sabés, en el mundo de la actuación, que es en el que me muevo, porque ese es mi trabajo, la respuesta inmediata es Paul Newman”, contestó, casi sin pensarlo.

Según dijo, Newman -quien falleció a los 83 años en 2008- “ha envejecido con tanta gracia (...) Y según lo que todos dicen sobre él, era un ser humano realmente especial, generoso, cálido y sincero”.

Paul Newman fallece en 2008. El actor que objetivó la belleza y el arte de la interpretación. De esos tipos cuasi perfectos que honran el arte cinematográfico. Excepcional filmografía la de este mito, además. El Cáliz de Plata, Marcado por el Odio... #PaulNewman #Efemérides pic.twitter.com/67eIiis7fl — Cinemelodic (@Cinemelodic) September 26, 2020

Luego de pensarlo unos segundos, sintió la necesidad de nombrar a uno de sus grandes amigos dentro de la industria del entretenimiento. “Si tengo que nombrar a alguien del presente, bueno, tengo que nombrar a ese hijo de p(...) de George Clooney porque... ¿Por qué no?”, bromeó. Y continuó: “Por lo general, nunca lo menciono al dar este tipo de respuestas y él tampoco a mí. Pero esta vez, no voy a eliminarlo de la lista. Solo esta vez”.

Su nueva línea de productos de cuidado para la piel

El actor, además, aprovechó la entrevista para promocionar su nueva línea de productos para el cuidado de la piel y aclaró que son para todos los géneros. Sin embargo, se negó a hacer una demostración sobre cómo aplicar los productos. “¡No sabría cómo hacer eso, a menos que fuera una comedia! En realidad, Sandy (Sandra Bullock) y yo una vez tratamos de desarrollar una idea completa de un equipo de marido y mujer, que eran los vendedores más exitosos de productos de belleza, que está en pleno proceso de divorcio y se odian”, reveló.

Luego, sí, accedió a contar su propia rutina de limpieza facial, aunque no fue muy detallista: “Bueno, cuando me cuidan, tengo una buena rutina de cuidado de la piel, pero lo mantengo simple. Ahora soy más minucioso. Me puso al tanto Jean Black, mi querida amiga maquilladora, empezamos juntos hace 30 años, ella es bastante especial. Cada vez que estamos en una película, ella me mantiene saludable y luego dice: ‘prueba esto’ y ‘prueba aquello’”, indicó.

Según se explica en la publicación, los productos poseen GSM10, “una molécula exclusiva en el sérum, la crema, la crema fluida y la emulsión limpiadora que combina las potentes propiedades de las semillas de las uvas garnacha con las semillas y piel de uvas Syrah y Mourvedre y que sirve como un poderoso antídoto contra el estrés oxidativo”. Además, se asegura que “puede descomponer el colágeno y ayudar a evitar signos físicos del envejecimiento”.

El lío legal con Angelina Jolie

Es que el actor conoce muy bien el negocio de las uvas. En 2008, junto a su entonces esposa Angelina Jolie, Pitt compraba el Château Miraval, un castillo y un viñedo ubicado en el pueblo de Correns, donde además se casaron en 2014 y pasaron varias de las vacaciones familiares junto a sus seis hijos.

En julio de 2021, Jolie acusaba a Pitt de bloquear la venta de la finca. La intérprete reclamaba ante la justicia una anulación temporal de la ATRO, término con el que se denomina a la orden que evitaba que una de las partes pudiera tomar decisiones o realizar operaciones financieras que afectaran al otro durante el proceso de separación. Una petición que solicitaba después de encontrar a un comprador para su parte de los viñedos.

“Después de todos estos años de intentar dejar de ser socios comerciales con su exmarido en términos financieros aceptables, la señora Jolie está deseosa de cerrar el acuerdo pendiente para su venta”, reclamaba el abogado de la actriz en una declaración escrita, según recogía la revista ‘US Weekly’. En febrero de este año, se confirmaba que Angelina Jolie había vendido su parte sin el consentimiento de su exmarido, por lo que Pitt decidió demandarla.

Pero evidentemente no con todas sus exparejas mantiene relaciones tirantes. “Me encanta lo que Gwyneth (Paltrow) ha hecho (con su empresa Goop). Es una amiga muy querida, y ha construido este imperio. Siempre ha tenido eso en ella como curadora, y ha sido una salida creativa encantadora para ella. De hecho, ahora que lo pienso, probablemente fue la primera que hizo que me lavara la cara dos veces al día... Tal vez”, reveló.