La estrella pop Britney Spears, conocida por éxitos como Toxic, Oops! I Did It Again y Baby One More Time que dominaron las emisoras de radio a inicios de los 2000, ha sido una de las figuras más misteriosas de la farándula estadounidense.

La carrera musical de la artista, por ejemplo, estuvo en pausa desde el 2008 hasta el 2021, pues un juez la puso bajo cuidado estricto de su padre, James ‘Jamie’ Spears, quien, según se cree, la tenía prácticamente secuestrada, por lo que sus fans crearon el movimiento Free Britney (Liberen a Britney).

En el 2021, Britney le puso una demanda a su padre con acusaciones de maltrato, coerción y conflictos de intereses, y pudo, por fin, conseguir su libertad.

Desde ese momento, la artista ha vuelto a hacer presencia como figura pública. Se casó con el entrenador físico Sam Asghari en el 2022, se divorció de él y ahora, según se rumorea, está saliendo con un mexicano exconvicto que trabajaba para ella en su mansión en Los Ángeles.

Además, Britney suele publicar en Instagram, casi diariamente, videos bailando. La artista se inventa coreografías para danzar en diferentes atuendos, o, muchas veces, en ropa interior. Aunque muchos catalogan a los clips de ser ‘raros’, algunos de sus seguidores los disfrutan.

Sin embargo, Spears preocupó a su fanaticada cuando, el 25 de septiembre, publicó un video bailando con dos cuchillos, y acercándolos de más a su rostro.

“Hoy empecé a jugar en la cocina con cuchillos. No se preocupen, ¡no son cuchillos reales! ¡Halloween es pronto!”, escribió la cantante bajo el video. Sin embargo, los cuchillos se veían y sonaban como si fueran reales, lo que hizo que los internautas pensaran que esto no era cierto. Muchos internautas creyeron que el baile era un homenaje a la barranquillera Shakira, que usó cuchillos de utilería para su presentación en los VMA’s, mientras hacía una coreografía de introducción para su canción ‘Whenever, Wherever’.

♬ Piece of Me - Britney Spears @starringluann Britney just deleted pics of what appears to be cuts on her thigh belly and wrist. I'm sure they're not self infected...she didn't mean to cut herself. however with her pass this makes it seem like [ ] was right all along. #britneyspears

Para potenciar aún más la creencia de que los cuchillos eran verdaderos, Britney publicó el 26 de septiembre otro par de videos bailando con la misma ropa que tenía en el clip del día anterior, pero esta vez, los cibernautas descubrieron un vendaje en el brazo derecho de la artista.

Además, vieron pequeñas manchas rojas en el muslo y en la espalda baja de Spears, lo que aumentó las sospechas de una posible cortada.

Uno de los motivos que el padre de Britney alegaba para mantenerla en cautiverio era la delicadeza de su salud mental. Y bien, aunque ya se probó que su padre hacía cosas incorrectas y la tenía aislada fuera de su voluntad, los fanáticos se han empezado a cuestionar seriamente sobre la sanidad de la cantante.