La cantante estadounidense Britney Spears ha desactivado su cuenta de Instagram, donde en las últimas semanas había publicado mensajes que preocuparon a su público debido a una nueva disputa con Kevin Federline, su exmarido y padre de sus dos hijos.

Al pinchar en su cuenta en esa red social (@britneyspears), donde tenía unos 42 millones de seguidores, se especifica que ya no está disponible y que “es posible que el enlace no funcione o que el perfil se haya suprimido”.

Uno de sus últimos mensajes fue publicado a mediados de octubre. La autora de ‘... Baby One More Time’ o de ‘Oops! I Did It Again’ respondía a los primeros extractos que se habían adelantado del libro de memorias de Federline, ‘You Thought You Knew’, en el que el DJ y bailarín decía estar preocupado por ella y aseguraba que “se ha vuelto imposible fingir que todo va bien”.

PUBLICIDAD

Spears, que estuvo casada con él de 2004 a 2007, rechazó en su post la imagen que se proyectaba de ella como madre.

“La constante manipulación por parte de mi exesposo es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre he suplicado y clamado tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes varones son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido, casi suplicado, que formen parte de mi vida”, decía.

En otro de sus mensajes en octubre parecía hacer alusión a los cuatro meses que pasó en rehabilitación en 2018. “Siento que me quitaron las alas y que sufrí daño cerebral hace mucho tiempo. Por supuesto, he seguido adelante tras esa etapa difícil de mi vida y me siento bendecida de estar viva...”, señalaba.

En 2021, Spears puso fin a la tutela por la que su padre llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años. Libre de ese control, la vocalista de ‘Toxic’ ha estado bajo los focos y recibido críticas por algunas de sus publicaciones en las redes sociales, donde solía subir videos bailando y posando desinhibida.