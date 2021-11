La cantante estadounidense Britney Spears habló abiertamente sobre el fin de la tutela que controló su vida por la pasada década y media y reveló que entre sus próximos planes desea volver a ser mamá.

En una publicación, Britney Spears reveló que quiere ser mamá de nuevo con una foto en la que se observan los pies de un bebé. «¡Estoy pensando en tener otro bebé!», escribió para acompañar la instantánea en blanco y negro. Después, en un corto video publicado en su cuenta de Instagram, la artista de 39 años de edad se mostró contenta, aunque también dio algunos signos de incomodidad al hablar sobre el tema de la tutela.

PUBLICIDAD

«Estoy aquí para contestarle a todos sus preguntas y lo más que me están preguntando es ¿qué voy a hacer ahora que se terminó la tutela? Muy buena pregunta. Vamos a ver, llevo en una tutela por 13 años», comentó la cantante mientras se tomó una pausa para mirar fijamente a la cámara. «Es un largo tiempo para estar en una situación en la cual no quieres estar. Así que puedo decir que estoy agradecida por cada día en las que puedo tener las llaves de mi carro, ser capaz de ser independiente y sentirme como una mujer. Así como tener una tarjeta de ATM y ver dinero por primera vez, ser capaz de comprar unas velas. Son cosas muy pequeñas para nosotras las mujeres, pero hacen una gran diferencia».

Britney Spears, mamá de dos hijos, quiso dejar claro que no quiere que la vean como una víctima en todo esto y que va a poner su esfuerzo para ayudar a otras personas que están en situaciones parecidas.

«No estoy aquí para ser una víctima, viví con víctimas toda mi vida, por eso salí de mi casa y trabajé por 20 años y me fajé mucho. Estoy aquí para ser la defensora de aquellas personas con discapacidades reales y enfermedades reales. Yo soy una mujer sumamente fuerte, así que solo puedo imaginarme lo que el sistema ha hecho con esas personas. Así que espero que mi historia pueda tener un impacto y cause algunos cambios en el sistema tan corrupto», añadió.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Spears tomó un momento para agradecer a todas las personas que la apoyaron durante los pasados meses. «Al movimiento #FreeBritney, les digo que ustedes son los mejores. Mi voz estaba apagada y amenazada por tanto tiempo y no podía habla. Siento que ustedes verdaderamente salvaron mi vida”, explicó la cantante de «Oops!… I Did It Again».

«Y hay muchos chistes y bromas sobre el movimiento #FreeBritney, pero no somos ‘gratis’ (“free”), somos muy caros y yo también soy bien cara. Dicho eso, vamos a movernos hacia adelante. Que Dios los bendiga. Vamos a tener un buen año y unas buenas navidades».

El mismo post estuvo acompañado por un mensaje escrito en donde la artista contextualizó las palabras del video. «Sé lo vergonzoso que es compartir el hecho de que nunca vi dinero en efectivo o no pude conducir mi auto, pero honestamente todavía me sorprendo al despertarme y pensar en cómo mi familia y la tutela pudieron hacer lo que me hicieron. ¡Fue desmoralizador y degradante! Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron, por las que todos deberían estar en la cárcel. Sí, ¡incluida mi madre que va a la iglesia!», añadió la artista nacida en Mississippi. «Estoy acostumbrada a mantener la paz para la familia y mantener la boca cerrada, pero no esta vez», señaló.

Fin de la tutela

El viernes pasado, 12 de noviembre, una jueza de Los Ángeles terminó la tutela que había controlado la vida y el dinero de la cantante pop por casi 14 años.

PUBLICIDAD

La decisión culminó una odisea en la que Spears exigió públicamente el final de la tutela, contrató a su propio abogado, hizo que removieran a su padre del control que le restaba. Finalmente obtuvo libertad para tomar sus propias decisiones médicas, financieras y personales por primera vez desde 2008.

«El día de hoy la tutela de la persona y del patrimonio de Britney Jean Spears ha sido terminada», dijo la jueza Brenda Penny.

La felicidad explotó fuera de la corte donde los fans gritaban y coreaban después de que fuera anunciada la decisión.

Pronto Spears tuiteó sobre la decisión: «Por Dios, amo a mis fans tanto, ¡es una locura! ¡Creo que voy a llorar el resto del día! El mejor día. Gracias a Dios. ¿Puedo pedir un Amén?»

El abogado de Spears, Mathew Rosengart, dijo a los fans y reporteros que el caso «ayudó a poner una luz sobre las tutelas y curadurías de costa a costa de California a Nueva York. Y eso requirió una cantidad enorme de comprensión profunda, valentía y gracia».

La decisión de la jueza era ampliamente esperada y quedaba poco apoyo para el acuerdo legal existente. No se presentaron nuevos argumentos en la audiencia de 30 minutos. Spears no asistió a la corte.

La tutela termina a unas semanas de su cumpleaños 40, cuando sus hijos son adolescentes y su carrera está en una pausa indefinida, además de que está comprometida para casarse por segunda ocasión.