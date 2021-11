Desde que finalizó la estricta tutela que monitoreaba la vida de la cantante estadounidense Britney Spears, la estrella de pop acudió a las redes sociales ayer, martes, para compartir su agradecimiento de vivir una vida “libre”.

En el vídeo, mostró el agradecimiento de “ser libre” y de disfrutar de la cotidianidad del diario vivir.

“Sé lo vergonzoso que es compartir el hecho de que nunca vi dinero en efectivo o no pude conducir mi automóvil, pero honestamente todavía me sorprende cada día que me despierto cómo mi familia y la curaduría pudieron hacer lo que me hicieron. Fue desmoralizador y degradante. Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que todos deberían estar en la cárcel. Sí, incluyendo mi madre que va a la iglesia. Estoy acostumbrado a mantener la paz para la familia y mantener la boca cerrada, pero ya no. No lo he olvidado”, escribió en la red social Instagram.

Además, agradeció a las personas que formaron parte del movimiento “Free Britney”, grupo que se mantuvo firme reclamando la libertad de Spears.

“Gracias a ustedes, creo que me salvaron la vida”, comentó en el vídeo.

Sugirió que, en el futuro, será activista para otras personas en situaciones similares.

“No estoy aquí para ser una víctima. Vivo con víctimas toda mi vida como un niño, por eso salí de mi casa y trabajé durante 20 años. Estoy aquí para ser un defensor con discapacidades y enfermedades reales. Soy una mujer muy fuerte. No me imagino lo que el sistema les ha hecho a esas otras personas”.

Un tribunal de California levantó la tutela el 12 de noviembre, por lo que la estrella del pop ahora puede administrar su propia vida y fortuna.