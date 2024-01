Ainicios del siglo XXI, Britney Spears era una de las artistas más escuchadas del mundo gracias a sencillos como: ‘Oops!...I Did It Again’, ‘Baby one more time’, ‘Toxic’, ‘Circus’, ‘Gimme More’, entre otras.

Por causa de los escándalos, los medios de comunicación internacionales exponían que la mujer estaría “fuera de control”, por lo que la justicia de Estados Unidos le concedió la custodia de la famosa a su padre James Parnell Spears.

En noviembre del 2021, la conocida ‘Princesita del pop’, fue liberada de la tutela y esto le permitió tomar las riendas de sus finanzas y su vida personal en general.

No obstante, en redes sociales se ve como miles de internautas expresan su preocupación por la salud mental de Britney Spears, teniendo en cuenta las publicaciones que realiza en su perfil de Instagram, en el cual suele subir videos bailando o fotos sin ropa como se vio recientemente.

Britney Spears subió foto sin nada de ropa

La intérprete de ‘Crazy’ sorprendió en enero del 2024 publicando una fotografía en la que posa desde una playa sin nada de ropa, al mismo tiempo que sonríe para la cámara, las partes más íntimas fueron tapadas con ‘emojis’ de diamantes.

La instantánea, fue acompañada de la descripción: “¡Acabo de aterrizar en la Polinesia Francesa!”.

Esta imagen, fue replicada en varios perfiles de la misma red social que suben contenidos de famosos y se vieron reacciones tanto de elogios como de crítica para la norteamericana.

Cabe destacar que Britney cambió el modo público a privado de su cuenta de Instagram, al parecer, para evitar seguir recibiendo mensajes negativos.

De la misma manera, la mujer acabó con los rumores de su regreso a la música con un álbum en el que estaría trabajando.

“Para que quede claro, ¡la mayoría de las noticias son basura! Siguen diciendo que recurriré a gente al azar para hacer un nuevo álbum ¡Nunca volveré a la industria de la música! ¡Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas! Para aquellos de ustedes que han leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí”, escribió en Instagram, pero luego lo eliminó.