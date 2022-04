Oops!... She Did it Again. La cantante Britney Spears reveló este lunes que está embarazada de su prometido Sam Asghari.

Según la información compartida por la artista, no entendía por qué después de haber perdido peso durante un reciente viaje a Maui, de pronto su abdomen estaba creciendo. Fue entonces que decidió hacerse una prueba de embarazo, obteniendo un resultado positivo.

Spears, de 40 años, recordó que en sus dos barrigas anteriores experimentó la depresión perintal, algo que para entonces era un tabú en comparación con la actualidad, cuando hay más apertura a hablar sobre estos temas.

“Algunas personas consideraban peligroso que una mujer se quejara con un bebé dentro de ella… pero ahora las mujeres hablan de esto todos los días... gracias a Dios que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto 🤫 😬😬😬... ¡¡¡Esta vez haré yoga 🧘‍♀️ todos los días!!! Repartiré mucha alegría y amor”, escribió antes de advertir que no se dejará ver mucho para evitar que los paparazzi obtengan dinero con sus imágenes.

Sam Asghari, de 28 años, es un entrenador personal. La pareja se comprometió el año pasado.

La famosa estrella del pop es madre de dos adolescentes, Sean Preston, 16 de años, y Jayden James, de 15.