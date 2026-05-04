Ventura, California. Britney Spears se declaró culpable el lunes, a través de su abogado, de un cargo menor que le permitirá evitar la cárcel después de que los fiscales la acusaran de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas en el sur de California.

La estrella del pop, de 44 años, no compareció ante el tribunal del condado de Ventura. Pero, en su nombre, su abogado, Michael A. Goldstein, aceptó declararse culpable de lo que comúnmente se conoce como un “wet reckless” (un acuerdo de culpabilidad por conducción temeraria o imprudente con alcohol involucrado). Eso permite que sea sentenciada a un año de libertad condicional, un curso obligatorio por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y multas exigidas por el estado.

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La oficina del fiscal de distrito del condado indicó que la oferta de declaración de culpabilidad era estándar para acusados sin antecedentes de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, sin choque ni lesiones en la vía y con un nivel bajo de alcohol en sangre. Y es especialmente común para acusados que han mostrado motivación para abordar sus problemas y buscar tratamiento, como hizo Spears cuando ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento por abuso de sustancias en abril.

Fue acusada el jueves de un cargo menor por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, lo que significaba que no estaba obligada a presentarse en el tribunal para su lectura de cargos. Pero sus representantes no habían dicho si comparecería, y la audiencia atrajo una asistencia inusualmente numerosa de medios de comunicación para Ventura, una ciudad costera de unos 110,000 habitantes, a unas 70 millas (113 kilómetros) al noroeste del centro de Los Ángeles.

La cantante tiene una casa en el condado de Ventura, cerca de donde fue arrestada el 4 de marzo. Un representante, en ese momento, calificó sus acciones de inexcusables y manifestó que el arresto idealmente conduciría a un cambio largamente postergado en su vida. Spears y sus representantes no han hecho comentarios desde que fue acusada.

La Patrulla de Caminos de California informó que fue detenida por conducir su BMW negro de manera rápida y errática en la autopista 101. Parecía estar bajo los efectos de sustancias, se sometió a una serie de pruebas de sobriedad en el lugar, fue arrestada y llevada a la cárcel, señaló la patrulla.

Las autoridades indicaron en la denuncia penal que Spears tenía alcohol y drogas en su organismo, pero no especificaron qué drogas ni detallaron su nivel de alcohol en sangre.