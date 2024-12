Britney Spears ha preocupado una vez más a sus fanáticos. Y es que durante su cumpleaños 43, la cantante afirmó que cumple cinco años.

Britney pareció en un video para quejarse sobre las fotos de paparazzi que circularon de ella subiendo a un avión en Los Ángeles: “No estoy muy segura de por qué los paparazzi me hacen subir a un avión luciendo como si llevara una máscara de Jason [Voorhees]. Ni siquiera se parece a mí. No sé por qué tengo una linterna en la mano, honestamente, creo que mi amigo me la dio accidentalmente”.

Asimismo, se refirió a su cumpleaños del pasado 2 de diciembre: “De todos modos, es mi cumpleaños. No cumplo 42, cumplo cinco este año. Cumplo cinco años y... tengo que ir al jardín de infantes (kinder) mañana”.

Tan reciente como esta misma semana, la diva del pop se pronunció oficialmente soltera, siete meses después de que la cantante y el modelo Sam Asghari comenzaran la tramitación de su divorcio.