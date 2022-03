El maquillista profesional y actor, Bryan Villarini, conmovió a muchos esta tarde al publicar un vídeo en sus redes en el que lee una carta que le envió una madre.

La misiva, que el colaborador de Primera Hora leyó “a moco tendido”, comenzó así: “Bryan te escribo para darte las gracias. Has sido la persona que más has hecho por mi familia. Anoche con toda la intención del mundo, me senté para ver tu entrevista con La Burbu y se la puse para que la viera mi esposo. Tenemos un hijo que abandonó sus estudios en química para estudiar estilismo y también hace 10 meses nos confesó que es gay. Mi marido no lo ha querido ver ni en pintura desde esas dos noticias. Ayer, aunque fue casi forzado que lo logré sentar a ver la entrevista, porque él no es de ver nada en redes y menos en YouTube, mi esposo lloró conmigo. No terminó de verte, pero se paró a mi lado, se metió al baño que tenemos en el cuarto y lo llamó”.

En la entrevista con La Burbu, Bryan habló sobre el proceso de crecimiento y la aceptación de su madre como persona de la comunidad LGBTQ+. También contó que cuando se graduó de escuela superior, mintió a su progenitora y le dijo que iba a la Universidad de Arizona a estudiar sicología, cuando en realidad había sido aceptado para estudiar maquillaje para cine, teatro y televisión.

Mira el vídeo: