La presentadora Angelique Burgos “Burbu” reveló que sufrió una quemadura en segundo grado luego de hacerse un tatuaje en el dorso de su mano.

Según reveló la artista en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, fue a que le taparan un tatuaje anterior, pero utilizó una anestesia que le recomendaron y que nunca había usado.

“Se los digo porque a veces uno tiende a seguir las recomendaciones de los demás. Fue mi culpa… La anestesia que yo misma me recomendé”, aseguró Burbu.

La artista contó que cuando fue a hacerse el tatuaje, se puso la anestesia para evitar el dolor. Al otro día amaneció con quemaduras en segundo grado por lo que tuvo que recibir tratamiento.

“Pregúntele a su tatuador y no hagan las cosas por su cuenta, como yo… No se automediquen”, expresó Burbu y recalcó que quien le hizo el tatuaje no tuvo nada que ver.

Debido a las quemaduras, tiene la mano cubierta para no adquirir alguna bacteria y tuvo que cancelar un viaje de trabajo que tenia pautado.