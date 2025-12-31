La familia de Héctor Antonio “Tony” Ocasio Cedeño, quien junto con Chayanne, Rey Díaz y Migue Santa se dio a conocer en la agrupación musical Los Chicos, pide el apoyo del pueblo para cubrir los gastos de sepelio del cantante que falleció el pasado 23 de diciembre.

Nashira Rodriguez Ocasio, sobrina del cantante puertorriqueño, publicó una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, acompañando de un conmovedor mensaje en representación a la familia donde recuerdan la trayectoria del artista quien dejó su legado en la música pop latina de los años 80.

El grupo Los Chicos se destacó con éxito en la década de los ochenta. ( Instagram/Chayanne )

“Tony fue un hijo, hermano, tío y amigo profundamente amado; un hombre generoso, lleno de fortaleza y siempre dispuesto a ayudar a los demás”, lee el mensaje. “Además de su legado artístico, fue veterano de guerra de la Operación Desert Storm, sirviendo con honor, compromiso y valentía”.

Dicho escrito continúa resaltando las cualidades del puertorriqueño, quien, según Nashira, lo definió “su corazón inmenso, su sonrisa contagiosa y el amor que brindaba a su familia, así como la forma en que hacía sentir a los demás especiales y queridos”.

“Su partida deja un profundo vacío en nuestra familia y en la comunidad que lo quiso y admiró. Hoy honramos su vida, su música y su servicio”, expone el mensaje.

“Solicitamos apoyo para completar los gastos finales y ayudar a su familia para que puedan darle a Tony una despedida digna y llena de respeto, como él merece. En este difícil momento, cualquier contribución, por pequeña que sea, nos acerca a ese objetivo, y compartir esta recaudación también es una manera invaluable de honrar su memoria”, continuó.

La campaña se da a una semana de revelarse el fallecimiento del intérprete “Enamorado”, “Ave María” y “Será porque te amo”, a través de un mensaje que publicó su hermana Iraida Ocasio en una publicación de Facebook.

“Con su ayuda, podemos celebrar la vida de Tony y mantener vivo el recuerdo de un ser humano verdaderamente excepcional y único. Gracias por su cariño, sus oraciones y su solidaridad en este difícil momento. Su memoria vivirá por siempre”, concluye el comunicado.