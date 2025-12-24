El puertorriqueño Héctor Antonio Ocasio Cedeño, quien junto con Chayanne, Rey Díaz y José Miguel “Migue” Santa se dio a conocer en la década de los ochenta en la agrupación musical Los Chicos, falleció. Su hermana Iraida Ocasio, confirmó la noticia a través de las redes sociales.

“En horas de la noche de ayer perdi uno de mis hermano mayores Tony Ocasio, le doi gracias a Dios qué nos dio la oportunidad de conocernos y compartir”, expresó en su cuenta de Facebook junto con un video que muestra imágenes durante su paso por Los Chicos y en su etapa adulta.

“Descansa en paz, mi hermano querido”, prosiguió. “Hoy mi corazón y el de toda nuestra familia está de luto por la partida de mi hermano Héctor Antonio Ocasio Cedeño, conocido por muchos como Tony Ocasio, orgullosamente puertorriqueño y cantante de la agrupación Los Chicos que dejó su huella en la música de los años 80”.

“Tu voz, tu talento y tu esencia vivirán por siempre en nuestros recuerdos”, agregó en el escrito. “Gracias por lo que fuiste y por lo que dejaste en esta tierra”.

“Vuela alto, hermano. Mis mas sinceras condolencias para mis otros hermanos en especial a su mamá y mi papá en estos momentos tan difíciles. La familia Ocasio Cedeño está de luto. Que Dios te reciba en su gloria”, finalizó su mensaje.

El cantante Chayanne utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias ante la noticia. “Cuántos ensayos, cuantas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre”, expresó en la publicación que acompañó con varias imágenes durante los días en que formaron parte de la agrupación juvenil. “Descansa en paz”, añadió.

“Enamorado”, “Ave María” y “Será porque te amo” fueron algunos de los éxitos con los que se dieron a conocer en su tierra natal y en Latinoamérica.

En 2019, el fallecimiento de Migue Santa por un aparente fallo cardiaco también sacudió a la fanaticada de Los Chicos que los recuerda con nostalgia.