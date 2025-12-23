Lorenzo Figueroa, hijo del cantante boricua Chayanne, sufrió una caída mientras participaba en uno de los circuitos de Exatlón Estados Unidos el lunes.

Durante la prueba, el joven perdió el balance mientras se sostenía de una barra y cayó. Afortunadamente, una red de seguridad amortiguó el impacto.

Tras el incidente, Figueroa aclaró que se encontraba en buen estado de salud. "Estoy bien, no me lesioné ni nada", expresó mientras era evaluado por el personal médico del programa.

Desde la cuenta oficial de Telemundo en Instagram, confirmaron que Figueroa estaba bien. “¡Solo fue un susto! Lorenzo está listo para seguir dándolo todo", indicó el canal.

La décima temporada de Exatlón estrenó en Puerto Rico el pasado 2 de diciembre.