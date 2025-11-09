El cantante Chayanne regresó con mucho swing, pasión, y sentimiento a su casa, Puerto Rico, para deleitar a los fans con su primero de cuatro conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Cientos de jóvenes y adultos, así como grupos de amigos, llegaron al recinto en Hato Rey para presenciar el regreso de la estrella boricua quien llevó más de 40 años de trayectoria a las tablas, ya sea desde sus números más emotivos, hasta sus temas donde cautivó con sus seductores pasos de baile y conocida picardía.

Entre los momentos más definitivos de esta puesta en escena, se encuentra la apertura del concierto, donde el sanlorenceño encendió el escenario al ritmo con “Bailemos otra vez”, “Salomé” y “Boom Boom”.

También el público conectó con Elmer Figueroa Arce cuando este le dio voz a su balada “Y tú te vas”, donde se ganó la ovación de pie de los presentes.

“¡Estoy feliz de estar en casa!”, expresó el intérprete al momento en que se dirigió a sus seguidores, con quienes admitió que añoraba reconectar con la gente de su terruño, pero que la pandemia del COVID-19 retrasó esa oportunidad.

“¡Qué placer estar en Puerto Rico, de verdad! Esto es muy especial para mí, hace añitos que no les veía las caras, ¡y estoy feliz de verlos de nuevo!”, exclamó el artista, quien deleitó al público con casi dos horas de concierto. “Como siempre digo, esta noche: ¡ustedes manden, que yo obedezco!”, destacó el boricua, quien derrochó romance en su segmento “unplugged” con “Yo te amo”, “Volver a nacer”, “Tu pirata”, así como “Completamente enamorado”.

“Estoy enamorado de mi tierra”, exclamó Chayanne, activando la euforia del público.

El cantante siguió llevando sabrosura con éxitos como “Palo bonito”, “Este ritmo” y una versión bien “rock-n-roll” de “Fiesta en América”, donde dio las gracias a su diverso grupo de baile, su talentosa banda, y los “verdaderos protagonistas de la noche”, la audiencia.

Algunos otros temas que interpretó en escenario fueron “El centro de mi corazón”, “Provócame”, “Caprichosa”, “Cuidarte el alma”, “Atado a tu amor”, “La clave”, “Baila, baila”, “Si nos quedara poco tiempo”, “Humanos a Marte”, y “Como tú y yo”.

Otro de los momentos donde el público conectó fue en el espacio que cantó “Madre Tierra” y “Dejaría Todo”, donde finalizó sacando y alzando la bandera monoestrellada.

También llevó al escenario canciones de su repertorio actual, como “Te amo y punto” y “Bailando bachata”, donde trajo a tarima a una fanática para bailar pegadito por un rato, lo que enloqueció a muchos. Cuando el samaritano preguntó si alguien más quería, muchas espectadoras levantaron la mano. “¡Pero son muchas!”, dijo, entre risas.

El puertorriqueño cerró la velada con un breve viaje al pasado, al interpretar los clásicos “Tiempo de vals” y “Torero”.

Chayanne continuará su velada musical este domingo, y seguirá deleitando a su fanaticada el próximo 15 y 16 de noviembre desde el Choliseo.