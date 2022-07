La historia de amor y desamor entre Shakira y Piqué ha sido protagonista en las últimas semanas, pues las sospechas de infidelidad, las declaraciones que la familia de la colombiana ha hecho y los que se dice sobre el futbolista han mantenido a los fans de la expareja y al público en general pendiente de su desenlace.

Toda la intriga que rodea a los famosos podría ser muy bien aprovechada en televisión. Es por ello que el productor mexicano Juan Osorio ya estaría buscando llevar esta relación a la pantalla chica. En un reciente encuentro con los medios, Osorio reconoció que crear una serie al respecto resultaría un gran éxito y se apunta como el primero de los candidatos para poder realizarla.

“Imagínate, una serie de Piqué y Shakira, cada uno por su lado y luego como se juntan, su vida y luego la separación, ¡está fuerte! Esa me encantaría hacerla, por eso les digo que no se peleen por la lana, mejor que me la den y les hago su serie”, dijo.

Asimismo, destacó que, aunque parece broma, podría ser un excelente contenido para el público, sobre todo ahora, que cada vez se necesitan más proyectos que sean novedosos y atraigan a los televidentes.

“Uno tiene que tener siempre esa visión para estar generando ideas, sobre todo hoy en día que se necesitan muchos contenidos”, agregó.

En otros temas, el productor lamentó la muerte de la primera actriz Susana Dosamantes y le mandó sus condolencias a Paulina y a Enrique Rubio.

“Es algo muy fuerte, es una pérdida irreparable para el medio del espectáculo. (Era) una señora muy joven todavía y con mucha vitalidad”, finalizó.