La exatleta olímpica y figura mediática Caitlyn Jenner reveló que su pasaporte estadounidense fue emitido recientemente con el marcador de género masculino, pese a que durante años había logrado actualizar su documentación oficial como mujer tras su transición de género en 2015.

La situación, según explicó, le ha generado dificultades para viajar al extranjero y la llevó incluso a solicitar ayuda directamente al presidente Donald Trump.

Jenner dio a conocer el problema en una entrevista reciente, donde relató que, al renovar su pasaporte, el documento le fue devuelto con la letra “M” en el apartado de sexo, a pesar de haber presentado certificados legales actualizados que la identifican como mujer. La exdeportista calificó la situación como un asunto serio, especialmente por sus implicaciones al viajar internacionalmente.

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El cambio en el documento responde a una orden ejecutiva firmada en 2025 por el presidente Trump, que estableció que las agencias federales deben registrar el sexo en documentos oficiales conforme al asignado al nacer. Como consecuencia, el Departamento de Estado dejó de aceptar solicitudes para modificar el marcador de género en pasaportes, incluso cuando existen documentos legales actualizados que reflejan la identidad de género de la persona.

Jenner aseguró que antes de esta medida había logrado corregir todos sus documentos oficiales, incluido su certificado de nacimiento y su pasaporte anterior, lo que le permitió viajar sin inconvenientes durante años. Sin embargo, la renovación reciente cambió esa situación.

Ante el problema, la también personalidad televisiva envió una carta al presidente Trump explicando su caso y solicitando una solución, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta. A pesar de ello, reiteró públicamente su respaldo político al mandatario.

La situación ha generado debate en medios y redes sociales, ya que la medida no solo afecta a Jenner, sino a miles de personas transgénero en Estados Unidos cuyos documentos federales podrían no reflejar su identidad de género actual.

El caso también provocó reacciones en programas televisivos y plataformas digitales. Algunas figuras públicas cuestionaron la postura política de Jenner, señalando la contradicción entre su apoyo al presidente y el impacto directo que las políticas federales han tenido en su situación personal.

Mientras continúa la controversia, el episodio ha vuelto a poner sobre la mesa el debate nacional en torno al reconocimiento legal de la identidad de género en documentos oficiales y sus implicaciones para los derechos civiles y la movilidad internacional de las personas transgénero en Estados Unidos.