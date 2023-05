La Cámara de Representantes rindió este miércoles un homenaje a la comunicadora y periodista Luz Nereida Vélez, con motivo de sus 45 años de trayectoria como telerreportera de WAPA TV.

La representante Deborah Soto presentó el reconocimiento a Luz Nereida, resaltando su extensa trayectoria y el sinnúmero de reconocimientos que ha recibido.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, se unió al reconocimiento de quien catalogó como “referente”, y a quién le deseó “muchos, muchos años más haciendo lo que le gusta”, como una de las principales comunicadoras de WAPA TV, particularmente en el programa Noticentro.

Como parte del homenaje, Hernández le entregó una placa y una pintura con los símbolos de la Cámara, así como la proclama del homenaje.

PUBLICIDAD

Entre los elementos más sobresalientes de la carrera de Luz Nereida se destacó que fue la primera mujer ancla en WAPA TV, además que haber participado de la cobertura de muchos importantes eventos históricos en y fuera de Puerto Rico.

Asimismo, se resaltó su capacidad para informar sobre diversidad de temas, y particular asuntos de salud, una temática que fue parte de sus estudios universitarios y a la que dedica su programa radial hace más de una década.

Toda esa ardua y comprometida labor la llevó a recibir en 2022 un reconocimiento de la Academia de las Artes de la Televisión y las Ciencias, capítulo Suncoast. Recibió el premio “Silver Circle EMMY” por su trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión.

Por su parte, Luz Nereida recibió con emoción el reconocimiento y lo agradeció en repetidas ocasiones. “Más que honrada, ¡gracias, gracias, gracias!”, expresó Luz Nereida. “Soy una persona que mi mamá me enseñó a vivir en gratitud. Y siempre a tener humildad sobre todas las cosas. Mami me decía, ‘esa es la llave que abre todas las puertas del mundo’.

Recordó que en el pasado había visitado el Capitolio a “recibir junto a otras mujeres, en momentos diferentes, pero nunca me habían hecho un reconocimiento de parte de este cuerpo legislativo en mi carácter solo y personal”.

Sostuvo que ha llevado a cabo su trabajo “con el mayor de los amores, la mayor entrega, sobre todas las cosas, y pasión. Yo creo que a los trabajos hay que ponerle pasión, para que puedan ser trabajos en donde podamos lucir y en donde se note”.

PUBLICIDAD

“Yo he tratado de servir de ejemplo y de maestra para muchos de nuestros jóvenes, no solo en el campo periodístico, yo creo que en cualquiera de las profesiones”, afirmó.

22 Fotos Aquí una mirada a la trayectoria de la telerreportera de Noticentro.

Sostuvo que “el don de hablar es maravilloso”, y agregó que “a mí Dios no me dio voz para cantar, pero sí para poder hablar y llevar un mensaje. Y eso ha sido mi vida por los últimos 45 años, en la que ha sido mi casa siempre, WAPA Televisión”.

Repasó su trabajo junto a otros reconocidos periodistas, así como el hecho de haber pasado por “todos los horarios en el departamento de noticias, fin de semana, por la mañana, por las tardes, por las noches, y hasta de madrugada. Y todo lo he con el mismo amor y con la misma entrega”.

“Informarle al País a diario, ha sido algo que me ha llenado espiritualmente. Y sobre todo, de entender que la responsabilidad es una muy grande, que debemos tocar los temas con la sensibilidad que el pueblo y los que se afectan necesitan escuchar de uno. Ese metal de voz, debe ser el adecuado. Cuando narramos historias, cuando hacemos reportajes, cuando hacemos preguntas, que el respeto tiene que estar ahí. No importa cuán difícil o cuán fuerte pueda ser esa pregunta, el respeto debe estar ahí”, afirmó.

“Yo espero que estas nuevas generaciones que se están levantando, con mucho talento, entiendan y comprendan que informar al país a diario es una gran responsabilidad”, insistió.

Aseguró sentirse “orgullosa” de haber podido llevar información por los pasados 45 años, en particular de los temas de salud, que “produzco, busco los temas, leo a diario, y busco las informaciones de qué cosas puedo brindar en salud que sean noveles, que sean buenas. Nada mejor para poder tener años de vida que mantener una buena salud”.

PUBLICIDAD

Concluyó sus palabras asegurando que “mientras el señor (Jorge) Hidalgo (gerente del canal) me lo permita, habrá Luz Nereida para dos o tres años. Normando (Valentín) me lanzó el reto y hoy cuando hacía Mi Salud en Plaza Las Américas, la gente me preguntó, ‘¿cinco años más? Vas a aceptar el reto de Normando Valentín’. Yo dije, ‘veremos a ver’. Si Dios me lo permite y la salud está ahí, ¿quién sabe? A lo mejor acepte ese reto”.

“Mil gracias. Y al pueblo de Puerto Rico, ¿saben qué? Los amo. Me siento sumamente orgullosa de ser puertorriqueña y sobre todo, de ser una mayagüezana, a mucha honra”, finalizó.

Hidaldo, en unas breves palabras, le agradeció por su labor y compromiso y le aseguró que tenía las puertas del canal abiertas porque “te lo has ganado”, antes que la ceremonia concluyera con un llamado a, “cinco años más, cinco años más”, en lugar de ‘cuatro años más’ que tradicionalmente corean los políticos.