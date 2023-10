La comediante Carmen Nydia Velázquez, mejor conocida por darle vida a personajes de “Susa” y “Enriqueta”, aclaró este sábado que no le hace falta donaciones de sangre luego que trascendiera en las redes sociales una imagen suya donde solicitaba de este recurso vital.

La actriz escribió en una publicación de Facebook que, aunque se encuentra atendiendo un asunto de salud, no le han pedido que realice la presunta sangría que se difundió en horas de la tarde.

“Gracias a todas las personas que me quieren y se preocupan por mi. Yo estoy bien, aunque sí atendiendo un asunto de salud. No me han pedido que realice la sangría que se ha difundido”, expresó la artista.

Además, la puertorriqueña, quien volverá a interpretar a “Jesusa Martínes Cruz” en la obra “Llegan a Broadway” junto a su colega y amigo Víctor Alicea -quien le dará vida a don “Epifanio González Villamil”- en febrero de 2024, exhortó a sus seguidores a permanecer tranquilos, reiterando que se encuentra bien.