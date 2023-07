El cantante Camilo Echeverry nuevamente es tendencia, tras publicar una broma a sus seguidores y a su familia a través de su cuenta de Instagram, cuando se encontraba en un aeropuerto.

Pese a que el autor de ‘Bebé’ está acostumbrado a realizar una que otra burla a sus allegados por medio de las redes sociales, esta vez no fue bien vista, ni causó la risa de los suyos.

El colombiano que se encontraba con su hermana de viaje, estaba esperando la orden para abordar su vuelo, y como es costumbre, aprovechó para hacerle una broma a sus fanáticos, mientras mataba el tiempo.

Al parecer, el cantante se encontraba tan aburrido, que no dudó en convertir un suceso particular en chiste y compartirlo con quiénes lo siguen. A través de su cuenta de Instagram, el paisa publicó una historía donde mostraba que se había encontrado un lente de contacto azul en el baño del lugar. Hecho que le pareció inusual y curioso al punto que se le ocurrió “usarlo”.

El cantante Camilo compartió la situación sobre los lentes de contacto desde sus "stories" de Instagram. ( Instagram )

”Si no me equivoco eso es un lente de contacto, ¿verdad? ¿Será que si me lo pongo me pasará algo?”, expresó el artista en la historia.

Lo más sorprendente vendría después, cuando en el siguiente ‘post’ el artista enfocaba su rostro y sus ojos ya no eran cafés, sino índigo, lo que llamó la atención de sus espectadores.

“Encontré el otro al lado del lavamanos y me lo puse, esperemos a ver como reaccionan mi ojos”, señaló Echeverry en la ‘instahistory’ con la descripción “Protégeme señor con tu espíritu” haciendo alusión al acto poco higiénico.

Ante el acto calificado como repulsivo por su hermana, esta lo obligó a eliminar las publicaciones, ya que consideró que su burla no era chistosa, sino que demostraba “suciedad”, además de pensar que ‘La Tribu’, como Camilo llama a sus fans, podría inquietarse por la salud del compositor.

“Por presión de mi hermana, porque me dijo que era una historia muy cochina lo que acabo de hacer, tengo que decirles que era una broma. Ella me dijo: ‘Tienes que decirles que era una chanza, se van a preocupar por ti y van a creer que eres un cochino’. Entonces, para los que creyeron que tenía los ojos azules, aunque se me ven naturales no son míos, era un filtro”, dijo el artista en la red.