La presentación de la orquesta “Los Hijos de Rubby Pérez”, que estaba pautada para este domingo, 29 de junio, en la Balseada del Río Camuy, quedó cancelada, informó el productor Tommy Stuart en un comunicado de prensa.

Enrique Paulino, manejador de la banda compuesta por Zulinka Pérez y su esposo, Miguel Báez, notificó a Stuart en una misiva que la hija del fenecido merenguero no podrá presentarse en suelo boricua tras enfrentar problemas con la otorgación de la renovación del visado y permiso de trabajo.

“A tales efectos les notificamos que la presentación de la artista y su equipo de trabajo no se podrá realizar y llevarse a cabo según acordado por las causas antes mencionadas, dejando sin efecto el mismo. De igual manera, le hacemos saber la disponibilidad a coordinar una nueva fecha y posponer la realización del show basado en la disponibilidad del artista. Para esta actividad no se concretó depósito alguno, por lo cual no se requería alguna devolución de anticipo”, lee la carta enviada por el tambien representante de W Event, LLC.

Pero el evento continuará según programado, contando con la participación de los artistas ya anunciados, y sumando al gran cierre de la noche a la proclamada “La Reina del Merengue”, Milly Quezada.

“Agradecemos la comprensión del público ante esta situación fuera de nuestro control. Ni nuestra empresa ni el Municipio de Camuy tienen injerencia en este tipo de gestiones migratorias. Aunque se trabajaron alternativas para intentar solucionar este contratiempo una vez fuimos notificados”, expresó Stuart.

La nueva fecha de presentación de Los Hijos de Rubby Pérez en Camuy será anunciada próximamente.

La Balseada del Río Camuy será un evento para el disfrute del público con la presentación de Borinsalsa, Falu Steel Band, Alex DJ & PR Gana, el salsero Luis Vázquez, exhibición de artesanías y Kiokos para degustar gastronomía puertorriqueña.