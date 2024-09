Leire Martínez, la cantante de La oreja de Van Gogh, expresa que los rumores de un posible regreso de Amaia Montero al grupo están fuera de lugar, debido a que son más los años en que ella ha estado al frente de la agrupación, en comparación del tiempo que Amaia estuvo como solista.

La líder de la banda española fue entrevistada ayer para “Cara a cara”, un programa de Navarra Televisión en el que, entre otras cosas, se le cuestionó acerca de la posibilidad de que Amaia vuelva a alinearse con sus excompañeros, como tanto se ha rumorado en los últimos meses, desde que la cantante volvió a subir a los escenario, durante un concierto de Karol G.

Martínez, que sustituyó a Montero en 2007, luego de que esta última decidiera probar suerte como solista, dijo estar acostumbrada a que la relacionen con la exsolista de la banda, debido a que es un tema que incita al morbo.

Sin embargo, recordó que ella se unió al grupo hace 16 años, tiempo que ya rebasa la estadía de Amaia, que estuvo sólo 11 años prestando su voz.

Amaia Montero ( Agencia EFE )

Leire también aclaró que hablaba sólo por sí misma, ya que la postura de los demás integrantes de la Oreja podría ser distinta a la suya.

“Yo sólo puedo hablar por mí, no puedo hablar a nombre de grupo, te voy a contestar lo que yo, Leire Martínez, puedo opinar; me sorprende que 16 años después, todavía yo tenga que contestar sobre Amaia, quiero decir, ¿quién soy yo para hablar de ella?, si ella quiere decir algo, que lo diga, porque es una persona libre y maravillosa”, expresó.

También aclaró que este tipo de comentarios la afectan en la medida que ella permita que la afecten, pero aclaró que no le gusta ser expuesta a faltas de respeto, pues cuando las personas afirman que Amaia volverá, están excluyendo y desvalorizando la labor que ha hecho como la cantante del grupo por todos estos años.

“Es verdad que no me gustan las faltas de respeto y, a mí, que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada, lo que no me gusta es que se ningunee a mí cuando se dice eso, no me gusta escuchar y leer determinados comentarios (que dicen): ´-Ah, qué estupendo, qué maravilloso, que vuelva´, y yo sigo ´¿y yo qué?´, porque parece que todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo 16 años, sí que me resulta feo eso, el ver que parece que no importa nada, es como un desmerecimiento, ¿yo me merezco eso?, yo creo que no, no me gusta, no me hace gracia”, precisó.

Sin embargo, Martínez no descartó la probabilidad de que Amaia vuelva, al afirmar que, si eso sucediese, no sería una decisión suya sino la del grupo.

“Si Amaia vuelve, si fuera verdad o si no fuera verdad, es que pudiera pasar o no, quiero decir... es algo que ahora mismo no me planteo y que, además, es el grupo será el que tenga que decir o no si esto va a ser así”, señaló.

La cantante aclaró que no tiene ningún conflicto con Montero, de quien reconoció su grandeza y talento.

“Ella estuvo, lo hizo superbien, es una tía supercarismática y maravillosa y, después, decidió dejar el grupo y entré yo y ya está, la historia no da para más”.