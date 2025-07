Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como “Caramelo”, sorprendió al público al confesar que, pese a ser el ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars”, fue el participante que menos cobró durante su estancia en el reality show.

Durante una entrevista en el pódcast de Clarissa Molina, el dominicano habló abiertamente sobre su paso por el programa de Telemundo, su relación sentimental con Manelyk González y cómo su vida dio un giro radical tras coronarse campeón del popular formato.

Uno de los puntos más llamativos de la conversación fue cuando Caramelo reveló el salario que recibía mientras estuvo dentro del show. Según detalló, su paga semanal era de apenas $5,000 dólares, convirtiéndolo en el concursante peor remunerado de la temporada.

PUBLICIDAD

“El que ganaba menos era yo adentro, eran cinco mil dólares que me daban”, contó el dominicano, en un momento de sinceridad frente a su compatriota.

Esa cifra contrasta fuertemente con el premio final que se llevó a casa: $200,000 dólares por haber ganado la competencia, sin contar los contratos y oportunidades que han llegado a su carrera desde entonces.

Caramelo también abordó las críticas en torno a su noviazgo con la influencer mexicana Manelyk González, con quien mantiene una relación desde su salida del reality. Aseguró que la percepción pública no siempre coincide con la realidad que él vive al lado de su pareja.

“Ella me ha demostrado que está conmigo de verdad. Hemos salido a cenar y ella ha pagado. Me ayuda muchísimo. Y yo no soy un pariguayo, no es como que me voy a dejar chapear”, dijo con firmeza.

Aunque su nombre no figuraba entre los veteranos del formato ni pertenecía a la lista original de “All-Stars”, Caramelo logró imponerse, ganar el cariño del público y llevarse no solo el premio en efectivo, sino también una nueva etapa profesional cargada de éxitos.