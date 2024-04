La rapera Cardi B ha desatado la polémica en redes sociales por las declaraciones que hizo en uno de sus videos en vivo, pues se dijo ofendida de que la confundieran con los mexicanos.

Todo ocurrió durante una transmisión que hizo para sus seguidores, donde señaló que le molesta que asuman que tiene raíces aztecas, pero no porque tenga algo en contra de nuestro país; sino porque su herencia es dominicana y está orgullosa de ella.

“Me siento ofendida cuando la gente me etiqueta como mexicana y cosas por el estilo, porque no lo soy. No soy mexicana”, dijo la cantante. “Imagina llamar ghanés a un nigeriano, llamar jamaicano a un haitiano, o llamar haitiano a un jamaicano, y dime cómo se sentirían ellos”, agregó.

Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, nació en el Bronx, en Estados Unidos, pero es hija de padre dominicano y madre trinitense, nacionalidades que ha adoptado como propias y, aunque en el caso de las culturas latinas hay ciertas similitudes, como el idioma, enfatizó la importancia de entender sus diferencias, pues de no hacerlo se puede caer en estereotipar a las personas: “no es lo mismo ser dominicana que ser mexicana”, destacó.

Pero más allá de todo, la intérprete de “I like it” reveló que para ella ser dominicana es tan importante que no permitirá que se lo quiten: “solo me dicen mexicana para irritarme. No van a borrar mi nacionalidad”, finalizó.

Estas declaraciones han generado gran debate entre los usuarios de Internet, pues mientras unos la apoyan, otros lo han tomado a mal: “la dejaré de seguir porque soy mexicana”, “Se ofende que le digan que parece mexicana, deberíamos no darle más fama en México”, “No pareces mexicana”, “Se ve desde lejos que no eres mexicana”, “Que te llamen mexicana es un cumplido”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido.