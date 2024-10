Cardi B dejó a sus seguidores impactados con las nuevas revelaciones sobre su último embarazo.

La rapera dio a conocer los detalles de cómo se enteró que se encontraba en espera de su tercer hijo con 17 semanas de gestación tras someterse a una cirugía de glúteos y fibrosis en enero, mencionando que tuvo un único encuentro íntimo en el año.

“Me desperté y mi boca sabía a cobre. Y pensé: ‘Dios mío, esto solo me pasa cuando estoy embarazada’. Así que lo supe inmediatamente”, contó en un Instagram Live.

Aunque inicialmente la cantante de “Wap” creía que solo tenía siete semanas de edad gestacional, su médico le aclaró que llevaba más tiempo del que imaginaba.

“Me dijo: ‘No estás embarazada de siete semanas. Estás embarazada de 17 semanas’. Y yo le dije: ‘Imposible, porque solo he tenido sexo una vez este año”, recordó.

“Era un bebé entero, no algo pequeño, sino enorme, y me emocioné muchísimo en ese instante”, agregó.

“Y luego pregunté: ‘¿Y qué es?’. Y mi ginecólogo me dijo que era una niña. Me puse de pie llorando todavía más porque todo el mundo sabía que era lo que más deseaba y sentí que Dios me hablaba”, continuó.

A pesar de la felicidad de saber que se convertiría en madre otra vez, Cardi también tuvo miedo de revelarlo, ya que pensó que su familia y fanáticos podían juzgarla al tener un bebé en medio de un divorcio.

“Desearía que puedan verla, pero no quiero mostrar a mi bebé hasta que esté un mayor”, confesó.