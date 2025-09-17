La rapera Cardi B reveló este miércoles en CBS Mornings que está esperando su cuarto hijo, esta vez con su novio, el receptor abierto de los New England Patriots, Stefon Diggs.

El bebé nacerá antes del inicio de su gira Little Miss Drama, programada para febrero de 2026.

“Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa por estar haciendo todo este trabajo. Pero estoy haciendo todo este trabajo mientras creo un bebé; mi pareja y yo nos apoyamos muchísimo”, expresó la artista de 32 años.

Cardi B y Stefon se dejaron ver juntos por primera vez públicamente el 12 de mayo, durante el cuarto partido de las semifinales de la NBA entre los Boston Celtics y los New York Knicks.

La rapera tiene tres hijos con el rapero Offset, de quien se divorció.