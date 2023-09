El presentador y periodista puertorriqueño Carlos Adyan no se quedó callado y reaccionó a las expresiones que hiciera recientemente el locutor y productor Jorge Pabón Molusco en su programa de radio.

La controversia inició luego que el conductor radial opinara en “Molusco y los reyes de la punta” (Mega 106.9) sobre la más reciente producción de la cantante urbana dominicana Yailín La más viral.

Molusco alabó la producción del vídeo, pero, cuestionó el talento de la expareja del trapero boricua Anuel. Su comentario provocó reacciones a favor y en contra y fue discutido en varios programas tanto de radio y televisión en Estados Unidos y República Dominicana.

PUBLICIDAD

Uno de esos espacios fue “En Casa con Telemundo”, que conduce Adyan junto a la presentadora hondureña Ana Jurka. Según Molusco, allí magnificaron el asunto con todo un panel y se estaba “repitiendo como el papagallo”.

A través de los stories de su cuenta de Instagram, Adyan le contestó a Molusco.

“No creamos un panel... abrimos el show con la noticia, pero solo porque hablaste de @yailinlamasviralreal. Y no repito como el papa gallo... la verdad es la verdad. Amas hablar mal de las mujeres y dejarlas por el piso... Lo hiciste con @maripilyoficial, @iviqueendiva, ahora @yailinlamasviralreal entre muchas otras y después te sientas a hablar con ellas como si nada...”, escribió el comunicador de Telemundo.

“Se me pueden caer mil dientes pero nunca mi educación ni la dignidad por una entrevista. Y bien que me conoces. No te hagas”, añadió el periodista puertorriqueño.

Molusco, en medio de sus expresiones sobre lo que se discutió en el show En Casa con Telemundo, le recordó a su audiencia que Adyan fue el presentador que se le había caído un diente en vivo.