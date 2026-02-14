“Hoy volvemos a abrir el corazón”, así se expresó Carlos José Torres, el copresentador de “Pégate al Mediodía”, al revelar hoy que espera un bebé junto a su pareja, la psicóloga Jaidelys Acevedo.

El comunicador compartió la buena noticia en su cuenta de Instagram, acompañado de un conmovedor mensaje en que revelan que hacía meses que guardaban “este milagro en silencio”, no por miedo, pero “por respeto al proceso”.

La posibilidad de ser padre se da tras casi un año de perder a sus gemelas, noticia que él mismo compartió en el espacio vespertino de Wapa Televisión.

“Después de lo que vivimos, aprendimos a caminar con más cuidado, a proteger más, a celebrar en voz baja. La última vez nos tocó despedirnos demasiado pronto”, escribió Torres en la publicación que se inundado con comentarios de figuras de los medios dándoles la bendición.

“Y aunque esa herida siempre será parte de nosotros, también nos enseñó a valorar cada latido, cada cita médica, cada semana que pasa. Hoy, con cinco meses de embarazo, decidimos compartirles que estamos aquí de nuevo. Esperando. Creyendo. Orando”, añadió.

Torres informó que, si las circunstancias lo permiten, el nuevo integrante de su familia se unirá en este mes de julio.

“No es solo felicidad. Es esperanza después de la tormenta. Es fe renovada. Es amor creciendo otra vez”, Gracias por cada mensaje, cada oración y cada abrazo que nos dieron cuando más lo necesitábamos. Ustedes también han sido parte de este proceso", sostuvo el exconcursante de “Guerreros”, quien culminó el mensaje con dos preguntas importantes.

“¿Ustedes qué creen? ¿Será nene o será nena?“