“Con mucha valentía, con mucha fe y esperanzado”.

Con estas palabras, el actor puertorriqueño Carlos Merced expresó cómo sobrelleva el hallazgo de un pequeño nódulo canceroso en el pulmón izquierdo, noticia que le fue anunciada a mediados de marzo. Característico de su personalidad, dejarse abrumar por la tristeza no tiene cabida en su manera de asimilar el diagnóstico, que maneja aferrado a la fe y sin apartarse de su sentido del humor.

“La palabra cáncer le para los pelos a cualquiera. Yo como ya no tengo muchos, no tengo problemas”, dijo entre risas mediante videollamada desde Orlando, Florida, donde reside hace 15 años, y compartió su motor para mantenerse motivado.

“Es el deseo de vivir. Verdaderamente, me quedan muchas cosas por hacer. Estoy terminando la redacción de mi libro, que llevo tanto tiempo con eso”, dijo sobre la publicación que trabaja hace varios años con la intención de hablar de su vida. “Tengo que ver a mis nietas crecer porque quiero que se desarrollen y, sobre todo, mi interés en guiarlas en la educación y sobre todo en los caminos del Señor, porque esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos y nietos”, añadió el padre de Andrea al hacer referencia a Giulia, de cuatro años de edad, y Luna, de 11 meses.

El diagnóstico se añade al trasplante de hígado al fue sometido en 2010 y al trasplante de riñón en 2019. “Luego, el cáncer de hígado, que ahí me cortaron una parte bastante grande del hígado. Eso fue en el 2020, y meses más tarde, en octubre (de 2021), más o menos, salió el otro cáncer en el hígado en otra parte, y me hicieron un tratamiento que se llama Y-90, que es una radiación que va directo al tumor y lo pulveriza”, describió. El hallazgo reciente ocurre como parte del seguimiento a su cuadro de salud.

“Hace tres meses había salido algo que ellos no podían entender si era algo vascular o si era un tumor, pero ya en este reveló que es un tumor”, dijo. “Se reunió un grupo de médicos y radiólogos y llegaron a la conclusión de que sí es un pequeño cáncer en el pulmón izquierdo. Lo preocupante es que hace tres meses medía 1.5 centímetros, y ya mide 2.5 centímetros”, describió, y enfatizó que respira muy bien y no ha experimentado síntomas que afecten su rutina diaria.

“Yo soy un experto en milagros. Dios ya ha hecho cuatro milagros en mi vida. Así, en forma de humor, digo que yo soy casi como El hombre nuclear, The Six Million Dollar Man, pero pela’o”, añadió al compararse con el personaje de la famosa serie de los 70. “Lo veo como un proceso más de todo lo que yo he pasado”, sostuvo el comediante de 59 años. “Siento la paz que solo Dios da y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Yo me siento fortalecido, tranquilo y confiado, de verdad”.

El lunes próximo le corresponde una cita médica como parte del seguimiento. “Le dije a los doctores, ‘no, a esto hay que meterle mano ya porque no podemos dejar que siga creciendo’, así que gracias a Dios tenemos una cita este lunes, casualmente, con el que me hizo la radiación en el hígado, que también la hace en el pulmón”, afirmó. “Un amigo que tengo de muchos años que se llama Carlos Alemañy, es mi oncólogo, me refirió a un oncólogo radiólogo torácico, pero él recomienda radiación. Él dice, ‘esto probablemente, por lo que mide, quizás es de una a cinco radiaciones, a lo sumo’, es su recomendación. Pero el otro doctor que me va a ver es el especialista en eso, es el que hace eso todos los días, así que él determinará cuánto o cuál será”.

El comediante, quien a nivel local sobresalió en el teatro y en diversas comedias televisivas en una jornada que se extendió desde finales de los 80 hasta cerca del 2005, confesó cómo lo ha asimilado su núcleo familiar.

“Mi esposa (Lesbia Feliciano) siempre ha sido de muchísimo apoyo y lo ha tomado bien. Mi hija está un poco afligida. El día que se enteró se echó a llorar encima de mí y le dije ‘no, tú sabes muy bien que tú has vivido todos mis procesos y tú verás cómo Dios, como siempre, nos va a bendecir con un milagro’”, reveló el artista, quien por años se desempeñó como maestro de español, y quien actualmente le da voz a “Abuelo” en la serie animada televisiva Alma’s Way, de PBS.

Además de agradecer las expresiones de apoyo por parte de numerosos colegas del medio artístico, Merced valoró el cariño expresado de parte de los seguidores en sus redes sociales. “No me puedo quejar del pueblo de Puerto Rico. Anoche todas mis redes sociales, en el inbox, gente que sí son mis amigos de Facebook y no, o de Instagram, pero cantidad”, compartió con asombro. “Eso es una muestra de amor tan grande y solidaridad de la que viviré eternamente agradecido porque eso es Dios hablando a través de la gente”.