El sketch de Bad Bunny de “El Chavo del 8” se viralizó en los últimos días a través de redes sociales, provocando diversas reacciones entre los internautas. Carlos Villagrán, intérprete original de ‘Quico’, sorprendió al público con su respuesta.

A través de redes sociales, Villagrán junto a Florinda Meza reaccionaron al ver la parodia que hizo el cantante durante el programa “Saturday Night Live”. Frases como el clásico “Chusma, chusma” o “Mamá” fueron adaptadas al inglés.

La actuación del intérprete de “Weltita” no pasó desapercibida y usuarios destacaron que logró capturar la esencia graciosa del personaje, incluso imitando sus característicos cachetes inflados que se han visto en sus múltiples adaptaciones.

Inmediatamente después de que se viralizó el sketch, Villagrán contestó con humor y prometió cantar la canción del “El Sapito” en su versión Bad Bunny.

“@badbunnypr me tocará cantar ‘El sapito a tu estilo’. Ayúdenme a que Benito lo vea”, escribió Villagrán.

“Como argentino-estadounidense, puedo decir que El Chavo es lo que nos une a todos los latinos”, “Esto fue un regalo. Gracias SNL”, “Soy mexicano y debo admitir que Bad Bunny lo hizo increíble”.

Aunque actualmente Carlos Villagrán ya no interpreta al personaje en televisión, sí ha estado presente con Quico en circos y en diversas campañas publicitarias como “Cruza Legal”, donde advirtió sobre los peligros de los coyotes.

El sketch de Bad Bunny superó 1.7 millones de visualizaciones en YouTube y actrices como Florinda Meza comentaron sobre este pequeño homenaje que el boricua rindió al famoso programa de televisión.