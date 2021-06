Ante los distintos nombres que han surgido como posibles candidatos para tomar las riendas del certamen Miss Universe Puerto Rico, la exreina de belleza y empresaria Carmen Batiz está clara de quién debe ser la persona que tome la batuta del concurso.

Quien ganara la corona de Miss Puerto Rico 1983 bajo la administración de Anna Santisteban, ve al reconocido estilista puertorriqueño Clark Ivor como el indicado para continuar el trabajo realizado por la pasada directora, Denise Quiñones.

“Yo creo que a quien le corresponde es a Clark Ivor, ese nombre, después de Denise, que me quito el sombrero con su trayectoria y con todo lo que logró en tan poco tiempo, yo creo que ese lugar es de Clark Ivor”, confesó Batiz a Primera Hora, a la vez que manifestó su interés en colaborar con la organización.

“Siempre le he dicho a Clark que yo estoy muy interesada en colaborar. Estoy en toda la disponibilidad 24/7 para seguir haciendo que Puerto Rico brille, para seguir sacando el nombre de Puerto Rico bien en alto, para seguir enseñándole al mundo quienes somos las mujeres puertorriqueñas y dándole pecho y corazón a todo eso. En calidad de eso, colaboradora, sí estoy disponible”, dijo.

Al hablar sobre su trayectoria en los certámenes de belleza, Batiz recuerda con añoro la “época dorada”, aquellos tiempos en el que “eran más orgánicos” y “la que iba, iba con el empaque que su papá y su mamá y la naturaleza divina le había dado”. No obstante, la también participante del reality show Nuestra Belleza Latina 2018, edición en la que no hubo tope de edad, ve positivo el giro que han tomado muchos concursos, destacando y valorando mucho más que la belleza física.

“El mundo cambió. La belleza trascendió, esto es mucho más allá que unas pestañas postizas, un buen cabello o una buena sonrisa. Tiene que haber contenido, propósito, preparación en términos de universidad y que ya no es una cara bonita o una buena pasarela, el mundo cambió y constantemente la oferta y la demanda es cada vez más fuerte”, indicó.

Joyería con propósito

El año pasado, logró cumplir un sueño al lanzar su propia joyería virtual BATIZ Joyería. Pero, el deseo de ayudar y una inquietud hizo que se comunicara con un amigo, el maquillista profesional Brian Villarini.

“Mi hijo es homosexual, y compartimos muchas experiencias del bullying, de la aceptación y muchas veces vi a mi hijo escondido porque lo estaban amenazando”, contó sobre su primogénito Ian, de 22 años y quien actualmente vive en Estados Unidos.

“Yo quiero que esta joyería sea para un propósito y él –Bryan- me recomienda a True Self Foundation”. True Self Foundation es una fundación que trabaja por la igualdad y el bienestar de la comunidad transgénero y entre los miembros de su junta se encuentran los artistas Kany García y Pedro Capó.

Hasta el último día de mi vida yo voy a ser férrea defensora de que somos una hermosa paleta de colores, que hay espacio para todo el mundo, que ya está bien. ¿No estas montado en la guagua? Pues entonces muévete. Deja que el mundo siga rodando, hay espacios para todos, hay para vivir y para amar”. - Carmen Batiz

Batiz comentó que el 25% de las ventas irán destinadas a las ayudas que ofrece True Self Foundation, que incluye servicios para reafirmación de género, becas para poder estudiar un bachillerato o maestría, y un futuro albergue. Sobre esto último, indicó que tanto ella como la fundación se encuentran en conversaciones con el Municipio de San Juan para, dentro de la lista de propiedades en desuso en Río Piedras, adquirir lo que sería el albergue y primera sede de True Self.

Para ver la colección de BATIZ Joyería, en donde se encuentran piezas desde $20 hasta $149, visita el portal carmenbatiz.com.