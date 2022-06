Aunque ya eran una de las parejas latinas más populares de la televisión contemporánea, Carlos Ponce y Karina Banda son ahora un matrimonio, luego de una alegante boda en el hotel boutique Boscoso en Valle de Bravo en México, tal como lo quiso la novia.

El casamiento religioso tuvo lugar el pasado sábado ante un selecto grupo de familiares y amigos.

“Lo amo. La paz que me da (es única), Carlos trae paz a mi vida”, expresó la comunicadora y conductora del programa “Enamorándonos” a People en Español, publicación con la exclusiva de la boda.. “Queríamos una ceremonia pequeña y muy significativa, en donde pudiéramos intercambiar nuestros votos”.Queríamos una ceremonia pequeña y muy significativa, en donde pudiéramos intercambiar nuestros votos”.

Con un vestido de Alena Leena, la novia desfiló del brazo de su padre.

“Todo esto inició desde que nos comprometimos el primero de enero del 2020 y me contactaron de un bosque precioso aquí en Valle de Bravo”, contó la mexicana sobre lo planes que se afectaron por la pandemia. “Fue hasta noviembre (pasado) justo le dije a Carlos: ‘¿Y si nos casamos? Como que nos hace falta (hacerlo) con nuestras familias’”.

La novia prefirió mantenerse con el mismo vestido durante toda la celebración. ( Instagram )

Las respectivas familias, de hecho, se casaron durante este fin de semana. “Esta boda fue muy especial para Carlos y para mí porque además de que es nuestra unión, se están conociendo nuestras familias”, indicó Banda. “Tenemos cuatro años juntos, mis papás y mis hermanos no conocían a los hijos de Carlos; mi papá y mis hermanos no conocían a la mamá de Carlos, no conocían a los hermanos de Carlos. La única que conocía a parte de la familia de Carlos era mi mamá por un viaje que hizo a Miami, pero mi familia y la familia de él no se conocían”.

El romántico ambiente boscoso sirvió escenario para la ceremonia y recepción, que en algún momento contó con una interpretación musical por parte del novio, lo que fue una sorpresa para su ahora esposa. El menú fue predominantemente mexicano.

El nuevo matrimonio tiene a cargo la animación del nuevo reality “Enamorándonos, La isla”.