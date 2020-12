La costumbre de preparar coquito representa para el exponente urbano Casper Mágico mucho más que la oportunidad de disfrutar de una bebida tradicional. Significa la confirmación de que inició la temporada que más disfruta en el año.

“Para mí es sentir que llegó la Navidad. Me recuerda a mi abuelita, que lo hacía mucho, y mi mamá”, recordó una de las voces del éxito internacional Te boté. “Ahora mismo estamos pasando por un montón de momentos difíciles y por lo menos haciéndolo, uno se despeja”, añadió el reguetonero, quien preparó su receta para Primera Hora.

Si bien durante su crianza vio constantemente la preparación de la bebida tradicional, fue con su esposa que se animó a prepararla.

“Lo empezamos a hacer. Había gente que quería comprarlo, pero en realidad nunca he sido de vender cosas, así no tenga nada de dinero”, confesó, y compartió que le da su toque con canela porque le encanta esta especia. “Lo hacemos para regalarlo a los familiares y amistades cercanas”.

Aunque vivió momentos difíciles cuando crecía, la Navidad siempre iluminó su ánimo.

“Me trae alegría y uno se transporta a esos días cuando uno era más niño. Me crié en un caserío, Torres de la Sabana (Carolina). Todos los balcones estaban con muchas luces. Incluso hacían premios del balcón mejor decorado. Siempre entre todos los vecinos decorábamos los edificios, las escaleras, les poníamos arcos con muchas luces”, rememoró con nostalgia, y resaltó la prioridad de disfrutar acompañado de sus seres queridos.

“Soy bien familiar y me encanta estar con mi mamá y hermanos. No importa cuántos años yo pueda tener, cuando estoy con mi mamá lo paso como un nene pequeño”, confesó entre risas.

Inculcar en sus hijos la ilusión de la temporada festiva es una dinámica que disfruta.

“Mientras he ido creciendo y formando mi propia familia, también les enseño qué es la Navidad, que no importa lo que esté pasando, es algo que es superimportante que une a la familia. Gracias a Dios tengo mi casa supergrande, que gracias a la música he podido comprar, y tengo tres árboles dentro de la casa”, dijo el padre de dos niñas de 14 y 5 años, y un varón de 11. “Les enseño que no importa la situación dura que pase, uno no deja que esas cosas empañen la Navidad”.

Apunta logros

Además del espíritu navideño, otra noticia que lo tiene contento es la certificación el mes pasado del álbum Now or Never por la Recording Industry Association of America (RIAA) como disco de Oro, Platino y Multiplatino. Se trata de la producción que trabajó a dúo con el artista urbano Nio García, y que salió a la luz en julio.

“Estoy supercontento porque cuando yo empecé a cantar lo hice más porque yo no quería seguir en la calle, después de caer preso a mis 20, y le pedía a Dios que me diera la oportunidad de poder estar con mi familia y poder tener dinero para mantenerla, para sus necesidades, pero nunca pensé que me fueran a pasar tantas cosas tan grandes en tan poco tiempo”, valoró.

“Este disco fue una aventura, literal. Estamos en pandemia. No se pueden hacer shows y mucha gente se estancó y no quiso sacar música. Nosotros seguimos con la música y sacamos el disco”, compartió sobre la producción de 18 temas que cuenta con colaboraciones de Arcángel, De La Ghetto, Yandel, Anuel AA, Bad Bunny, Ozuna, Nicky Jam, Rauw Alejandro y Darell.

Dentro de los logros, también celebra la aceptación del sencillo Travesuras, una versión del éxito Noche de travesuras de Héctor “El Father”.

“Lo soltamos pensando en que es algo diferente. Estábamos buscando hacer un tema que pudiera ser bien bailable, y más con las navidades por ahí, y estamos número uno en un montón de países con esa canción, en la radio”, dijo sobre el sencillo, cuyo vídeo supera las 12 millones de reproducciones a un mes de lanzamiento.

“En este tema solamente estamos Nio y yo solos, y nadie puede decir que la canción se pegó porque estaba tal o cual persona”.

Coquito mágico

Ingredientes

1 lata de 12 oz de leche evaporada

1 lata de 12 oz de leche condensada

1 lata 12 oz de leche de coco

1 lata de 12 oz de crema de coco

1 cdta esencia de vainilla

1 cdta canela molida

1 taza coco rallado

Ron blanco (cantidad al gusto)

Instrucciones

Mezclar todos los ingredientes y colocarlos en una licuadora. Luego, servir frío y decorarlo con coco rallado.