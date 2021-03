Aunque su vida parece perfecta, muchos famosos lidian con diferentes condiciones que les afectan.

Precisamente, en lugar de ocultar su diagnóstico, algunos de ellos optan por usar sus plataformas sociales para crear conciencia en torno a las enfermedades que sufren y, de cierta manera, ser un ejemplo e inspiración para todos aquellos que pasan por la misma situación.

Aquí les presentamos algunos casos:

Selena Gómez – Lupus

La cantante y actriz siempre ha afrontado con valentía la enfermedad que padece: lupus. De hecho, ha permitido que sus fans la sigan en el proceso y tratamiento de una dura enfermedad que ataca su sistema inmune.

Este diagnóstico suele presentarse de diferentes maneras y generalmente afecta a los órganos del cuerpo que están sanos, deteriorando su funcionamiento normal. Por eso, en septiembre de 2017, la cantante hizo público que había sido operada, tras necesitar un trasplante de riñón.

Una de sus mejores amigas decidió donarle uno, frente a lo que Selena expresó: “No hay palabras para describir lo agradecida que estoy con mi hermosa amiga Francia Raisa”.

Kim Kardashian – Psoriasis

La más popular del clan de las Kardashian reveló en su reality Keeping up with the Kardashians que sufre de psoriasis, enfermedad que afecta su piel y le produce coloraciones y descamación.

Brad Pitt – Prosopagnosia

En entrevista para Esquire, el actor confesó que padece de esta condición, que puede ser de nacimiento o producto de un daño en el cerebro tras una lesión, por lo que no puede reconocer los rostros de las personas o se olvida fácilmente de ellos.

Frente a esto, aseguró que: “Hay tanta gente que me odia porque piensa que les estoy faltando el respeto”. Además, añadió: “La verdad es que para mí es un misterio. No puedo captar una cara”.

Bella Thorne – Dislexia

La actriz, quien saltó a la fama siendo muy joven, pues fue parte de las estrellas de Disney, sufre de dislexia. Este trastorno del aprendizaje le impide leer bien, pues para ella se ve alterado el orden de las letras, sílabas o palabras.

En su libro The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray (2019), cuenta que desde muy pequeña se esforzó por superar dicha condición. La técnica que utilizó fue leer guiones repetidas veces y contar dinero para familiarizarse con los números.

Gaten Matarazzo – Displasia cleidocraneal

Uno de los actores de Stranger Things (2016), quien encarna el papel de “Dustin”, sufre de una de las más extrañas enfermedades que solo se presenta en una persona entre un millón.

Esta condición afecta el desarrollo óseo, por lo que el cráneo, las clavículas y los dientes pueden tardar en desarrollarse. El actor ha tenido que someterse a varias cirugías para superar las dificultades que esta enfermedad le ha traído.