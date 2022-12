La cantante canadiense Celine Dion reveló esta mañana que fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida (SPS, en inglés), el cual provoca que sus músculos se tensen sin control.

Esta condición va dejando a los pacientes como “estatuas humanas”, ya que va bloqueando progresivamente el cuerpo en posiciones rígidas, lo que impide que las personas hablen o caminen, y a pesar de que no existe una cura, Dion expresó que está haciendo todo lo posible para recibir tratamientos y así minimizar los síntomas.

A través de un vídeo en su cuenta de Instagram, en el cual no pudo aguantar las lágrimas, la artista de 54 años ofreció los detalles de su enfermedad.

PUBLICIDAD

“Hola a todos, lamento haber tardado tanto en comunicarme con ustedes. Los extraño mucho a todos y no puedo esperar para estar en el escenario hablando con ustedes en persona”, aseguró.

“Como saben, siempre he sido un libro abierto y no estaba lista para decir nada antes, pero estoy lista ahora. He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar mis desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando”, explicó la cantante.

“Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida que afecta a una de cada millón de personas”, reveló Dion visiblemente afectada.

Indicó que la condición ha sido la causante de todos los espasmos que ha tenido.

“Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades cuando camino y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la manera en que solía”, agregó la intérprete del éxito My Heart Will Go On.

Sostuvo que con mucho pesar no podrá reiniciar su gira de conciertos pautada para febrero.