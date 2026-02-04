El actor actor Channing Tatum compartió una foto con sus seguidores en redes en las que se muestra recostado en una cama de hospital para informar que se sometió a una cirugía de hombro.

“Otro día más. Otro reto. Este va a ser difícil. Pero bueno. ¡Vamos a por todas!”, se lee en el mensaje que acompaña a la imagen en la que la estrella de “Roofman” muestra el antes y el después de su hombro, el cual ya quedo unido unido con un tornillo.

Tatum ha participado en varias películas, entre las que destacan “Step Up” de 2006, “G.I. Joe: The Rise of Cobra” de 2009, “Dear John” de 2010, “The Vow”, “21 Jump Street” y “Magic Mike” de 2012; “22 Jump Street” de 2014 y “Jupiter Ascending” y “Magic Mike XXL” de 2015 y “Roofman”.

La paternidad marcó el acercamiento del actor estadounidense Channing Tatum a “Josephine”, una película en competencia en el Festival de Cine de Sundance que explora el trauma que enfrenta una niña de ocho años tras un suceso devastador.

Tatum interpreta a Damien, el padre protector de Josephine, a quien da vida Mason Reeves, una niña que es testigo de un crimen atroz hacia una mujer en el Golden Gate Park de San Francisco.

“Tener una hija de 12 años influyó en cómo negocié mi relación con Mason, tanto dentro como fuera de cámara. Traté de asegurarme de que ella estuviera bien y de que tuviera una buena experiencia, porque es una película dura de hacer, especialmente para alguien que no ha actuado antes”, explicó Tatum a los medios durante su paso en la alfombra roja a inicios de enero.

El actor subrayó que el proyecto le exigió una sensibilidad especial, no solo como intérprete, sino como adulto responsable en un rodaje que aborda la violencia desde la mirada de una menor.

“Pasamos buenos momentos y ella entendió incluso cuando tuve que ser estricto con ella”, apuntó.

Reeves, quien debutó como actriz en esta película, contó a la prensa que no conocía a Tatum cuando fue seleccionada para el proyecto y que disfrutó trabajar junto al actor de ‘Roofman’, con quien, relató, solía jugar entre escenas.

“Josephine”, producida por David Kaplan (‘The Brutalist’), está basada en la experiencia personal de su directora, la brasileño-chino-estadounidense Beth de Araújo, quien de niña fue testigo junto con su padre de una violación.