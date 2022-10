El reclamo del cantante Charlie Aponte para cobrar regalías de las cientos de canciones que grabó mientras fue integrante de El Gran Combo de Puerto Rico no fue acogido por un juez federal, quien en cambio reconoció al director musical Rafael Ithier como el único con derecho a cobrar por ser el dueño de la corporación que ampara a la orquesta.

El juez federal Jay García Gregory, en respuesta a la sentencia declaratoria presentada por el licenciado Roberto Sueiro en representación del Combo, reconoció que El Gran Combo es una corporación que emplea a sus cantantes, músicos y demás integrantes, y como tal, tiene el derecho de cobrar las regalías como intérprete principal, y es Ithier el dueño en propiedad de esa entidad.

Sueiro, en el memorando de derecho que presentó en apoyo a la sentencia declaratoria, cuestionó al Tribunal a quién corresponde el cobro de las regalías que paga SoundExchange, ente encargado de pagar los privilegios por las ejecuciones de la música de artistas en las plataformas digitales e Internet en general.

“El tribunal resolvió en última instancia, luego de que las partes hicieran sus disertaciones de derecho, que quien tiene derecho a esas regalías, por ser la atracción principal y conforme a la ley, es Ithier”, reiteró el abogado este domingo por vía teléfónica. “Todos los de El Gran Combo son empleados y hay sentencias desde el 1983, por el Primer Circuito de Boston, determinando que Ithier es un patrono bajo la ley, porque es el dueño de todo lo que es El Gran Combo desde el 1963″, sostuvo el defensor de Los Multados del Sabor.

Primera Hora hizo una solicitud de reacción a esta determinación, vía mensaje de texto, al licenciado José Hernández Mayoral, quien representa a Charlie Aponte, pero aún no se ha obtenido respuesta.

El cantante, voz activa en clásicos salseros como “Se me fue”, “Teléfono”, Timbalero” y “No hay cama pa’ tanta gente”, detalló Suiero, “ni siendo parte de la corporación tenía derecho” a cobrar regalías.

Señaló que, “este punto en derecho no se había traído en ningún lado de Estados Unidos, no hay ningún precedente. Este es el primer precedente que establece lo que es un feature artist en todos los Estados Unidos y así lo dice la decisión de la magistrado, que acoge el juez de distrito. Es un caso novel”.

Una vez SoudExchange entró en conocimiento del conflicto entre el Combo y Aponte en el 2019, puso en suspenso el pago de regalías por la música tocada o descargada digitalmente. Tales regalías se estiman en medio millón de dólares, de acuerdo con información suministrada.

Aponte no llegó a cobrar regalías por la música del Combo ni tiene deudas con la corporación.