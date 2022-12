Cuando Charytín Goyco comenzó a promover su autobiografía, “El tiempo pasa... ¡Pero yo no!”, en septiembre pasado, afirmó que la gente no conocía de ella. Ciertamente había unos secretos que cargó por muchos años, como fue crecer en medio de un patrón de violencia de género por parte de su padre hacia su madre.

Lo vivido durante su infancia en su natal Santo Domingo es quizás una de sus más íntimas revelaciones contenidas en el libro de la editorial Harpers Collins y que presentará este miércoles, a las 6:00 pm, en la librería The Bookmark en Santurce. Además de este evento, se presentará en los programas de TeleOnce, “PR en vivo” y “La bóveda”.

“La gente quizás pensaba que mi vida era mucho más light y no lo fue”, dijo al inicio de una teleconferencia en la que apareció chispeante, como suele ser, cubriendo la mitad de su rubia cabellera bajo una gorra de diseñador y vistiendo un conjunto de chaqueta negro. “Fui una niña criada en la violencia doméstica”, continuó.

Sus hermanas, Isabel Laura y Maripili, lo vivieron con ella. “Mis hermanas me dijeron, ‘Sí, tienes que hablarlo’, porque es parte de la verdad de mi vida. No podía obviar toda esa existencia mía que fue de esa manera, que la gente no sabía que fui una niña criada en esa violencia de género tan peligrosa y tan fuerte, que sí nos deja secuelas a los seres humanos cuando crecemos”, puntualizó.

Esas secuelas, dijo, se le reflejaron en su temor e inseguridad hacia los hombres, algo que tuvo que manejar en el inicio de su matrimonio con el fenecido productor Elín Ortiz, padre de sus tres hijos, Shalim, y los mellizos Sharinna y Alexander.

“Todo niño criado de esa manera tiene sus traumitas. Por ejemplo, cuando yo cuento en ese libro el trabajo que me dio a mí, poder -como lo dije crudamente- acostarme con mi esposo, que tardé tal vez meses, ahí te das cuenta de que es una niña que trae traumitas. Pero me tocó un hombre que entendió todo eso. Si me hubiera tocado un muchacho jovencito como era yo, tal vez hubiéramos durado seis meses casados. Es la diferencia de cuando te toca un hombre con esa dulzura, y me tocó un hombre veterano de la vida”.

“La Rubia de América”, al igual que sus hermanas, perdonó a su progenitor, cuya conducta violenta tenía raíz en el alcohol. “Cuando no tenía tragos dentro del cuerpo, era un hombre maravilloso. Toda mi herencia, mi vena, la heredé de él”.

La violencia de género continúa rampante en las sociedades. Localmente se estima que este año han ocurrido 14 feminicidios, según los datos más recientes de la Policía de Puerto Rico.

“No sé cómo mi mamá sobrepasó eso viva. Otros no lo han sobrepasado. No comprendo cómo con el paso de los años, todo sigue así. Que no me pregunten a mí qué se debe hacer con un hombre que mata a golpes a una mujer, que no me pregunten a mí, porque yo me voy a lo máximo y no me arrepiento”, apuntó con una rabia momentánea.

Cerró el capítulo del amor

La artista, de 73 años, habla de su fallecido esposo como “Don Elín”. Compartió que así lo llamó por muchos años hasta que sus hijos comenzaron a llamarlo por “papi” y ella los siguió. “De don Elín pasé a papi”, comentó riendo.

Ortiz falleció en el 2016 por complicaciones de salud a causa del alzheimer. Con su partida, se acabó el amor de pareja para ella. “Eso está cerrado hace años”, afirmó. “El día que don Elín murió, eso se acabó. No quiero cuentos con hombres. Ya eso lo viví”.

El 2023 será de “comeback”

Charytín se despide de este año con una “energía especial”, lo que le proyecta un año nuevo de mucha actividad artística, desde la canción hasta el resurgimiento del personaje “Mosquita Muerta”. No descarta nada.

Esa energía, agregó, puede tener relación con el peso del que se liberó al escribir parte de su vida.

“Como he dicho tantas verdades en ese libro, pues uno se queda liberado, y así me siento yo”.

Adelantó que volverá a escribir, aunque no precisó cuando comenzaría. El primero le tomó dos años.

“Lo voy a hacer el segundo libro, de lo que la gente esperaba que fuera el primero”, indicó en referencia al interés de sus seguidores de conocer otras aspectos de su vida, como su cuidado físico y qué le permitió un matrimonio duradero.