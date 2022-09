Toda historia tiene dos versiones, pero antes que la cuente otro, Charytín prefirió contarla en primera persona. Hoy sale a la venta la autobiografía de esta figura de la televisión hispana, titulada “El tiempo pasa... ¡pero yo no!”.

Es el resultado de un íntimo viaje de la artista por su propia vida, ejercicio que, según confesó en entrevista telefónica, fue más difícil que haberlo vivido en carne propia.

“(Ha sido) lo más duro que he vivido hasta ahora. Esos ocho o 10 meses que estuve escribiendo el libro ha sido uno de los tiempos más difíciles de mi vida”, afirmó la “Rubia de América”.

Escribir mi vida fue 10 veces más difícil que yo vivirla

Remontarse a la infancia y la adolescencia, continuó, fue lo más duro del proceso de recordar para recontar su existencia. “Nunca pensé que iba a ser así”, dijo. “Tenía que parar dos o tres veces para yo poder levantar el alma, porque era muy doloroso recordar tantas cosas, a veces de seres que ni siquiera están, de cuando era jovencita, cosas que me pasaron”.

La publicación de la editorial Harpers Collins con el prólogo escrito por Gloria Estefan hace referencia a distintos momentos y anécdotas de la carrera de la otrora cantante, “pero en realidad la historia es más completa de María del Rosario Goico Rodríguez que de Charytín”, aseguró.

“La gente no conoce nada de mí. La gente no tiene idea cuál fue mi vida. Conoce que tuve un marido muchos años, tres hijos, un show de televisión y que he hecho dos o tres películas, eso es lo que la gente conoce de mí. ¡Ah!, y que se mantiene bonita y que el tiempo pasa, nada más saben de mi vida, y para mí es muy importante que no se cuente la historia de una forma completamente diferente a lo que fue, porque alguien va a venir a contar una historia que no tiene nada que ver conmigo. Por eso empecé desde que nací, ahí está desde mi nacimiento. Cómo nací, cómo eran mis padres... La conté con la verdad yo, no hay equívoco ahí”.

La autobiografía sale hoy al mercado. ( Suministrada )

La audiencia lectora sabrá por qué se alejó en un algún momento de su creencia en Dios, sobre el amor de su vida; el aborto espontáneo que tuvo; Juan Luis Guerra, entre otras celebridades, cuenta alguna anécdota con ella; la razón por la que detuvo su carrera en la música; sus inquietudes en torno a la muerte y la lucha que tuvo con la enfermedad de su esposo, Elín Ortiz, quien falleció en el 2016 por complicaciones de Alzheimer.

No falta su inyección de energía y receta para su increíble vitalidad. “Soy gente de un ejercicio físico bien fuerte; cinco días a la semana en el gimnasio, desde los 14 años, nunca paré, nada más que en los dos embarazos. Entonces, Dios me ha dado la felicidad de mantener ese ritmo de vida saludable, que para mí es maravilloso”, expresó la madre de Shalim, y de los mellizos Sharinna y Alexander. También es abuela de tres nietos, hijos del primogénito.

“Todos los seres humanos tenemos unas herramientas internas, virtudes, fuerza de voluntad, y esa chispa de alegría, la tengo de siempre y nunca en la vida la he perdido”, sostuvo.

Charytín declinó anteriormente una propuesta para relatar su vida, pero esta vez su hija Sharinna, con quien tiene una estrecha relación, la convenció. El libro ocupa desde hoy un espacio en las librerías tradicionales y digitales.