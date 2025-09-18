El cantante puertorriqueño Chayanne no pudo contener el orgullo de padre y compartió con sus seguidores en Instagram la gran noticia de que su hija, Isadora Figueroa, fue nominada a un Latin Grammy.

Hoy se dieron a conocer las nominaciones, y entre ellas destaca Isadora en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

Chayanne junto a su hija Isadora ( Instagram )

“Mi niña bonita, me siento orgulloso por tu nominación al Grammy. Es algo que se gana con esfuerzo y dedicación, y eso es lo que veo en ti todos los días. Se hace camino al andar, sigue adelante!”, escribió el intérprete de “Dejaría todo”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Isadora también reaccionó con emoción a través de sus redes sociales.

“Intento poner en palabras lo que siento… pero todavía no me lo creo… y cada vez que lo pienso, se me aguan los ojos. Cómo le explico a la nenita de 6 años que escribía canciones en su cuarto, que HOY ESTÁ NOMINADA A UN LATIN GRAMMY. QUEEEEEEEEEEEE”, expresó la joven cantante en una publicación.

En la categoría, Isadora compite con otros nueve artistas: Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.

La ceremonia de premiación de la 26 edición de los Latin Grammy se celebrará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.